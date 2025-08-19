כיכר השבת
עיריית בת ים העניקה תעודות הוקרה למתנדבי זק"א ת"א על פועלם בחזית המלחמה

לאור פעילות המתנדבים המסורים של זק"א ת"א בזירות הפגיעה מהטילים האיראניים העניק ראש העיר בת ים, צביקה ברוט, תעודות הוקרה למתנדבי הארגון שפעלו במסירות יוצאת דופן בזירות ההרס והנפילות הקשות במהלך מבצע 'עם כלביא' | הרב יעקב רוז'ה, רב הארגון: "המתנדבים מגלמים את הערכים העמוקים ביותר של עם ישראל - חסד, מסירות ויראת שמיים" (בארץ)

עיריית בת ים מעניקה תעודות הוקרה למתנדבי זק"א ת"א על פועלם בחזית המלחמה (צילום: באדיבות המצלם)

במעמד מרגש שהתקיים בעיריית בת ים, העניק ראש העיר צביקה ברוט תעודת הוקרה מיוחדת לצוותי זק"א ת"א שפעלו במסירות נפש ובהתמדה מופתית בזירה המורכבת והקשה בעיר בעת הנפילות של הטילים מאיראן במהלך ימי מבצע 'עם כלביא'. הטקס המכובד שיקף את ההכרה העמוקה של העירייה בפעילותו החיונית של הארגון.

באירוע המרכזי השתתפו בין היתר, הרב יעקב רוז'ה - רב הארגון, חבר מועצת הרבנות הראשית ורב העיר בת ים, הרב צבי חסיד - מנכ"ל הארגון, יחיאל גולדמן - קמב"ץ זק"א ת"א, אברהם בן זקן - ראש צוות בת ים, ישראל חסיד- דובר זק"א ת"א ומתנדבים נוספים שהיוו חלק בלתי נפרד מהמאמץ הלאומי להצלת חיים וטיפול בכבוד המת בזירה הקשה והמדממת שידעה העיר בת ים.

בפתח האירוע שיבח ראש העיר בחום את פעילות הצוותים המסורים. מר ברוט אמר בהתרגשות ובהכרת תודה עמוקה: "בכל הפעמים שהייתי בשטחי הנפילות וההרס, ראיתי אתכם עובדים ללא הפוגה ושמעתי שוב ושוב מהתושבים על התרומה המשמעותית והקריטית שלכם - בפינוי המדויק, ובטיפול הרגיש והמקצועי בזירות הרגישות ביותר. שוב הוכחתם בצורה חד משמעית שלולא צוותי זק"א ת"א הפעילויות הנחוצות בזירות הפגיעה היו נמשכות זמן רב יותר, והטיפול לא היה מתבצע באותה הרמה הגבוהה ובאותה רגישות מופתית".

רב הארגון הרב רוז'ה בירך בחמימות את המתנדבים הנחושים והודה להם על הפעילות הרציפה והמסורה, תוך שהוא מדגיש את ההקפדה יוצאת הדופן על כבוד המת בימי שגרה כמו גם בשעת החירום. "המתנדבים שלנו מגלמים את הערכים הגבוהים ביותר של עם ישראל - חסד, מסירות ויראת שמיים", אמר הרב רוז'ה.

מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד הודה מקרב לב לראש העיר בת ים, צביקה ברוט, על העמידה הבלתי מתפשרת לצד הארגון והמתנדבים לאורך כל הדרך הארוכה והמורכבת, ואמר כי "התמיכה הכנה והמלאה שלכם מורגשת בצורה משמעותית בשטח - היא נותנת לנו את הכוח הנפשי והמעשי להמשיך ולבצע את המשימה הקדושה והחשובה ביותר של שמירה על כבוד המת גם ברגעים הקשים והמאתגרים ביותר. אנו זוכים להיות שותפים במשימה הלאומית החשובה של שמירה על כבוד המת על פי ההלכה המסורה מדור לדור. זו זכות עצומה ואחריות כבדה כאחד".

בתום הנאומים, חולקו תעודות הוקרה מיוחדות למתנדבים הנחושים שפעלו במסירות יוצאת דופן בזירות הקשות והמורכבות במבצע 'עם כלביא', כהכרה ראויה בפעילותם החשובה והמשמעותית למען תושבי בת ים וכלל הציבור.

