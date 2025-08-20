תגלית בעיר דוד: נחשף מטבע זהב נדיר של המלכה ברניקי השנייה

מטבע הזהב שנמצא ( צילום: אליהו ינאי )

מטבע זהב נדיר מאין כמותו, הנושא את דיוקנה המרהיב של המלכה המצרית ברניקי השנייה מהתקופה ההלניסטית, התגלה בימים האחרונים בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות בחניון גבעתי שבעיר דוד. הממצא הנדיר שופך אור חדש על מעמדה של ירושלים ועל דמותה יוצאת הדופן של המלכה.

המטבע, בערך קטן של רבע דרכמה ועשוי מזהב טהור (99.3%), מתוארך לשנים 246-412 לפנה"ס, בתקופת שלטונו של תלמי השלישי, בעלה של המלכה ברניקי השנייה. מדובר בפריט ייחודי: זהו המטבע הראשון מסוגו בעולם שנמצא בהקשר ארכיאולוגי ברור, ואחד מתוך כ-20 מטבעות בלבד מסוגו הידועים ברחבי העולם כולו. ייחודו מתעצם לאור העובדה כי הוא היחיד שנתגלה מחוץ למצרים, מרכז השלטון התלמי.

( צילום: אמיל אלגם, רשות העתיקות | צילום ועריכה: אסף פרי, עיר דוד )

על פני המטבע מופיע דיוקנה של ברניקי כמלכה הלניסטית, ראשה מעוטר בנזר וצעיף, ועל צווארה מחרוזת. בצדו השני של המטבע מתוארת קרן השפע, סמל לשפע ופריון, ומסביבה הכיתוב היווני "של המלכה ברניקי". הכתובת, "ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ" – "של המלכה", נדירה במטבעות מהתקופה, ומעידה על מעמדה הייחודי של ברניקי השנייה. היא מוצגת כאן לא רק כבת לוויה למלך, אלא אולי כשליטה בזכות עצמה. למעשה, זהו אחד המקרים הראשונים שבהם מלכה תלמית הופיעה על מטבע עם תואר כזה עוד בחייה, מה שמשקף את עוצמתה והשפעתה. המלכה ברניקי השנייה (שעל המטבע) הייתה מלכה מצרית הלניסטית, אשתו של תלמי השלישי, שחיה במאות ה-3-4 לפנה"ס. לעומתה, המלכה ברניקי מבית הורדוס הייתה מלכה יהודיה בתו של אגריפס הראשון, שחיה במאה ה-1 לספירה. היא הייתה ידועה במעמדה הפוליטי הרם, קשריה עם הקיסר טיטוס, ובמעורבותה האישית והרגשית באירועי המרד הגדול.

המטבע שנמצא ( צילום: אליהו ינאי )

גילוי המטבע בירושלים בתקופה שבה שלטו בארץ המלכים התלמיים, מספק הצצה מרתקת למעמדה של העיר באותן שנים. הממצא, לצד שאר הממצאים מהמאה ה-3 לפנה"ס, מחזק את ההבנה כי ירושלים לאחר חורבן הבית הראשון לא הייתה עיר שולית ומוזנחת, אלא עיר בתהליך שיקום, שהייתה מחוברת למרכזי הכוח, הכלכלה והתרבות של התקופה.

המטבע הנדיר יוצג לקהל הרחב בתערוכה שתתקיים בתחילת חודש ספטמבר, במסגרת כנס מחקרי עיר דוד.