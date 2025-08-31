התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי בטמפרטורות

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
עומס חום צפוי בדרום מדבר יהודה וים המלח, בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן ובצפון הערבה. וכן בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בצפון מזרח השומרון, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 19-30
- תל אביב - 23-30
- חיפה - 23-28
- צפת - 19-29
- טבריה - 22-35
- אשדוד - 23-30
- באר שבע - 20-33
- אילת - 26-39
מחר, יום שני, יהיה ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
ביום שלישי וביום רביעי מזג האוויר יהיה דומה.
