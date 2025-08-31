כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי בטמפרטורות

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר | ומה צפוי בהמשך השבוע? (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: Ali Hassan/Flash90)

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

עומס חום צפוי בדרום מדבר יהודה וים המלח, בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן ובצפון הערבה. וכן בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בצפון מזרח השומרון, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב, בדרום הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 19-30
  • תל אביב - 23-30
  • חיפה - 23-28
  • צפת - 19-29
  • טבריה - 22-35
  • אשדוד - 23-30
  • באר שבע - 20-33
  • אילת - 26-39

מחר, יום שני, יהיה ללא שינוי ניכר ב.

ביום שלישי וביום רביעי מזג האוויר יהיה דומה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר