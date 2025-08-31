מזג האוויר התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי בטמפרטורות היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר | ומה צפוי בהמשך השבוע? (מזג האוויר)

