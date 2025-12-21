האב השכול קרע בכאב את ההצעה הממשלתית: "ניסיון פתטי ומביך" 

רפי בן שטרית, אביו של סמ״ר אלרואי שנהרג בקרב על נחל עוז, ראש העיר בית שאן לשעבר, חבר הנהלת "מועצת אוקטובר" קרע היום (ראשון) בפומבי את הצעת הממשלה להקמת וועדת חקירה מטעמה לאסון שמחת תורה.

הוא קרע את ההצעה במהלך מסיבת עיתונאים בתל אביב שהתקיימה בידי ראשי "מועצת אוקטובר" - ארגון שמייצג משפחות שכולות מטבח שמחת תורה. בארגון הודיעו על "שבוע זעם" שבו ינסו למנוע הצבעה על ועדת חקירה כפי שדורשת הממשלה.

במהלך מסיבת העיתונאים טען בן שטרית כי הצעת הממשלה היא למלט את הדרג המדיני מאחריות לאסון הנורא. הוא תקף: "זה נסיון פתטי ומביך, ובמידה רבה עלוב, להחליף ועדת חקירה ממלכתית אמיתית ומקצועית בחקירה פוליטית ומושחתת".

הוא כאמור קרע את הדף, ופנה גם לחברי הקואליציה ולשרי הממשלה: "לא ניתן להם להעביר את הבדיחה הזו. במהלך הבוגדני הזה שלכם אתם מחללים את זכר הנרצחים והחללים".

באירוע השתתף גם ג'ון פולין, אביו של החטוף הרש גולדברג-פולין, שנרצח בשבי ברפיח לצד חמישה חטופים נוספים. גם הוא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, בטענה שזה הדבר שיגרום לכך שטבח נורא כפי שהיה לא ישנה פעם נוספת.