מקומם: חרדי ומפגין באיילון שנפגעו בזמן שחסמו כביש - קיבלו יחס שונה מהמשטרה

שני מקרים מתוקשרים התרחשו בשנה האחרונה בהם מפגינים בשתי מחאות שונות נדרסו בעת שחסמו כביש - אך רק במקרה אחד המשטרה טרחה להגיש כתב אישום | במקרה אחד התלונה הוגשה אך לא נפתחה חקירה, ובמקרה השני - הפרקליטות הגישה כתב אישום בעבירות שעשויות להגיע לשנים רבות בכלא (משטרה)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בשנה האחרונה התרחשו שני מקרים מתוקשרים בהם מפגינים בשתי מחאות שונות נדרסו בעת שחסמו כביש. במקרה אחד התלונה הוגשה אך לא נפתחה חקירה, ובמקרה השני – הפרקליטות הגישה כתב אישום בעבירות אשר עשויות להגיע לשנים רבות בכלא, כך על פי דיווח הערב בחדשות 14.

במקרה האחרון שאירע לפני שבועיים, מפגין חרדי נגד גיוס חסם את הכביש בהפגנה של באזור השרון. בתיעוד שפורסם ברשת נראה כי המפגין נגרר כחצי קילומטר על גבי הרכב הדורס, ולאחר מכן נזרק אל הכביש וידו נשברה.

על פי הדיווח, יום למחרת הוא הגיע לתחנת לב הבירה בירושלים להגיש תלונה. היומנאים הפנו אותו למטה משטרת התנועה, אך גם שם השוטרים לא גילו עניין – וסירבו לקחת פרטים תוך שהם מבטיחים לחזור אליו.

עורך דינו שצוטט בכתבה סיפר כי "הדורס המשיך בנסיעתו המהירה משך כ-500 (חמש-מאות) מ' תוך שמזגזג על מנת שמרשנו יופל מהרכב הנוסע".

אלא שבמקרה דומה שאירע לפני כשנה, המשטרה דווקא "גילתה" עניין רב וטיפלה בו במהירות. בזמן חסימת נתיבי איילון על ידי מפגיני המחאה, אחד הרכבים נסע עם מפגין על מכסה המנוע למשך 200 מטר, בנסיעה איטית.

באותו מקרה, המפגין לא נפגע ואף לא הגיש תלונה, אך הסרטון הופץ ברשת, והמשטרה איתרה את הנהג והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום בעבירות אשר עשויות להגיע לשנים רבות בכלא. בכתב האישום נכתב כי מדובר "במעשה פזיזות ורשלנות וניסיון לחבלה חמורה".

מהמשטרה נמסר כי "האירוע אינו מוכר. כל דיווח או תלונה המתקבלים במשטרה נבדקים במקצועיות וביסודיות בהתאם לתשתית הראייתית, ללא משוא פנים וללא קשר לזהות הקורבן, כל טענה אחרת חוטאת לאמת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אני לא מבין מה כתב אישום? אם באמצע הנסיעה שלי מישהו קופץ לי בכוונה על הגג של הרכב באמצע נסיעה מה עלי לעשות? זו בעיה שלו
אברך ליטאי ממורמר
רק שים.לב לסוג הדם. יש כאלו עם סוג דם מסוים שיכולים לשלוח לכלא
א מרכז
ברעיון אתה אולי צודק הבעיה האפליה
מגיב
6
הגיע הזמן שהחכים החרדים וכל הממשלה יקימו על זה רעש!!!!! די לאפליה !! זה יכול להתרחש רק כששותקים. כמו כל פגיעה!!
אבג
5
אכזריות בטשה וחרפה למשטרה. גועל נפש .שינאת חינם לחרידים מבאימ באים כל הגזרות על עם ישראל..אין תרופה ל מכתו מי שגרר החרידי
עליזה
4
בוז למשטרה בוז לפרקליטות, חבורת רמאים מושחתים, אין שיוויון , איפה ואיפה, קומנסיטים
דויד
3
כרגיל... דובר שקרן פתולוגי... שמגן על שוטרים אנטישמיים וקפלניסטים במדי משטרה...
יהודי
2
זוהי בדיוק טענתינו, אנו לא אזרחים שווים במדינה הזו אז למה שנתגייס לצבאם הטמא ונגן בדמינו על מדינתם? למה? ציונים! הקמתם מדינה לעצמכם הקמתם! תתחזקו אותה לבד, ובלי להתבכיין בבקשה
יעקב
1
המשטרה היא מאפיה בלשון עדינה, זה לא המקרה היחיד לידיעת השר בן גביר.
אבי

