בשנה האחרונה התרחשו שני מקרים מתוקשרים בהם מפגינים בשתי מחאות שונות נדרסו בעת שחסמו כביש. במקרה אחד התלונה הוגשה אך לא נפתחה חקירה, ובמקרה השני – הפרקליטות הגישה כתב אישום בעבירות אשר עשויות להגיע לשנים רבות בכלא, כך על פי דיווח הערב בחדשות 14.

במקרה האחרון שאירע לפני שבועיים, מפגין חרדי נגד גיוס חסם את הכביש בהפגנה של הפלג הירושלמי באזור השרון. בתיעוד שפורסם ברשת נראה כי המפגין נגרר כחצי קילומטר על גבי הרכב הדורס, ולאחר מכן נזרק אל הכביש וידו נשברה.

על פי הדיווח, יום למחרת הוא הגיע לתחנת לב הבירה בירושלים להגיש תלונה. היומנאים הפנו אותו למטה משטרת התנועה, אך גם שם השוטרים לא גילו עניין – וסירבו לקחת פרטים תוך שהם מבטיחים לחזור אליו.

עורך דינו שצוטט בכתבה סיפר כי "הדורס המשיך בנסיעתו המהירה משך כ-500 (חמש-מאות) מ' תוך שמזגזג על מנת שמרשנו יופל מהרכב הנוסע".

אלא שבמקרה דומה שאירע לפני כשנה, המשטרה דווקא "גילתה" עניין רב וטיפלה בו במהירות. בזמן חסימת נתיבי איילון על ידי מפגיני המחאה, אחד הרכבים נסע עם מפגין על מכסה המנוע למשך 200 מטר, בנסיעה איטית.

באותו מקרה, המפגין לא נפגע ואף לא הגיש תלונה, אך הסרטון הופץ ברשת, והמשטרה איתרה את הנהג והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום בעבירות אשר עשויות להגיע לשנים רבות בכלא. בכתב האישום נכתב כי מדובר "במעשה פזיזות ורשלנות וניסיון לחבלה חמורה".

מהמשטרה נמסר כי "האירוע אינו מוכר. כל דיווח או תלונה המתקבלים במשטרה נבדקים במקצועיות וביסודיות בהתאם לתשתית הראייתית, ללא משוא פנים וללא קשר לזהות הקורבן, כל טענה אחרת חוטאת לאמת".