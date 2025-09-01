כיכר השבת
אירוע חריג

בן 27 התפרע באגף השיקום של משרד הביטחון - ונורה ברגלו

גבר בן 27 התפרע במשרדי אגף השיקום בבאר שבע, ולאחר ששלף חפץ חד ורץ לעבר המאבטחים - הוא נורה על ידם ברגלו, ונפצע באורח קל (חדשות)

אדם כבן 27 הגיע אחר-הצהריים (שני) למשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון בבאר שבע, ולפי דוברות משרד הביטחון "החל להתפרע, לתקוף באגרופים את מאבטחי המתקן ולנפץ חלונות במקום".

המאבטחים סגרו את המתקן, הזמינו משטרה למקום ובמשך דקות ארוכות ניסו להרגיעו.

בשלב מסוים שלף החשוד חפץ חד והחל לרוץ לכיוון המאבטחים. המאבטחים שחשו בסכנת חיים, פעלו בהתאם לנהלים - תחילה ירו יריה באוויר וכשזה המשיך לרוץ לכיוונם, ירו לעבר רגלו.

החשוד קיבל טיפול ראשוני במקום ופונה במצב קל על-ידי מד"א להמשך טיפול בבית חולים. ממשרד הביטחון נמסר כי "הרקע לאירוע בבדיקה".

