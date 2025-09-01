אירוע חריג בן 27 התפרע באגף השיקום של משרד הביטחון - ונורה ברגלו גבר בן 27 התפרע במשרדי אגף השיקום בבאר שבע, ולאחר ששלף חפץ חד ורץ לעבר המאבטחים - הוא נורה על ידם ברגלו, ונפצע באורח קל (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 18:30