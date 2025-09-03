כיכר השבת
סגן ראש העיר הרב חיים כהן למען מתנדבי איחוד הצלה

סגן ראש העיר ירושלים, חיים כהן יחד עם צוות לשכתו , הגיעו בשבוע שעבר למשרדי איחוד הצלה בירושלים על מנת לסייע למתנדבי הארגון בהסדרת זכאותם להנחות בארנונה. במסגרת הפעילות, הגיעו עשרות מתנדבים למשרדי הארגון, שם קיבלו סיוע אישי במילוי הטפסים ובהגשתם באופן מרוכז ומסודר לרשות המקומית (בארץ)

סגן ראש העיר הרב חיים כהן מסייע למתנדבי איחוד הצלה בהגשת טפסים לסיוע לארנונה (צילום: באדיבות המצלם)

היוזמה נועדה להקל על מתנדבי איחוד הצלה, המקדישים מזמנם להצלת חיים בעיר, ולאפשר להם לממש את זכויותיהם בצורה יעילה ומהירה.

מיקי כהן, מנהל מרחב ירושלים של איחוד הצלה, ומשה לוי, סמנכ”ל וראש חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה בארגון, ליוו את המהלך והביעו הערכה רבה על המחויבות והנכונות של סגן ראש העיר לעמוד לצד המתנדבים יחד עם יעקב נאמן, עוזרו של סגן ראש העיר, אשר מלווה באופן שוטף את מתנדבי איחוד הצלה בירושלים ותורם רבות לרווחתם. בסיום היום הגיעו משנה למנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק וסמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול לייזר היימן להודות באופן אישי לסגן ראש העיר על כלל הפעילות למען המתנדבים במהלך השנה.

סגן ראש העיר, חיים כהן, אמר:

“מתנדבי איחוד הצלה הם חוד החנית של העשייה החברתית והקהילתית בירושלים. כמי שפועלים מסביב לשעון להצלת חיים, חובתנו בעירייה לדאוג שכל זכות שמגיעה להם תוסדר בצורה מכבדת ונגישה. אני גאה לקחת חלק במאמץ זה ולהוקיר את פועלם.”

משה לוי, סמנכ”ל איחוד הצלה וראש חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה, הוסיף:

“הסיוע של סגן ראש העיר חיים כהן והצוות בלשכתו הוא דוגמה לשותפות אמת בין הרשויות המקומיות לארגוני ההתנדבות. בזכותם המתנדבים שלנו יכלו להסדיר את זכאותם במהירות וביעילות.”

