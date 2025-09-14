זירת התאונה בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

לאחר חצות לילה (בין שבת לראשון) התקבל דיווח במוקד מד"א מרחב ירושלים על תאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב בכביש 44 בסמוך לקיבוץ להראל.

כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי שבסופן נקבע מותו של גבר כבן 25, לאחר חילוץ מורכב. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח קפלן גבר בן 33 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. חובש מיחידת האופנועים ישראל יצחקי ופאראמדיקים במד"א מוטי גולשטיין ואברהם שיף, סיפרו: "אחד הרכבים היה מרוסק כשהוא עם פגיעות פח קשות ובתוכו נלכד גבר כבן 25. הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלות קשות בגופו. "תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות ומסובכות, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. ברכב השני היה גבר כבן 33 שסבל מחבלה רב מערכתית, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

זירת התאונה בכביש 44 ( צילום: דוברות מד"א )

בתוך כך, בתאונה אחרת בבני ברק, כונני של הצלה הוזעקו לדרך זאב ז'בוטינסקי בעיר, שם העניקו הכוננים טיפול רפואי לאשה בת 36 עם חבלות בראש ובגפיים, והיא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

תורן הלילה של איחוד הצלה יהודה זיסו והחובשים חיים מאיר לוי ומנחם סלובטיצקי מסרו: "הולכת הרגל נחבלה בראשה ובגפיה כתוצאה מפגיעת רכב. הענקנו לה טיפול רפואי בזירת התאונה ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים בילינסון במצב בינוני".

