מזג האוויר נראה אתכם מרגישים את זה | התחזית: "הקלת מה בעומסי החום" היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלת מה בעומסי החום | ומתי יטפטף? (התחזית)

כיכר השבת