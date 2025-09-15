נראה אתכם מרגישים את זה | התחזית: "הקלת מה בעומסי החום"

היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 18-32
- תל אביב - 23-31
- חיפה - 23-29
- צפת - 21-32
- טבריה - 23-38
- באר שבע - 19-34
- אילת - 27-40
מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
היום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
