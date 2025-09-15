כיכר השבת
מזג האוויר

נראה אתכם מרגישים את זה | התחזית: "הקלת מה בעומסי החום"

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלת מה בעומסי החום | ומתי יטפטף? (התחזית)

כיכר השבת
(צילום: Ali Hassan/Flash90)

היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 18-32
  • תל אביב - 23-31
  • חיפה - 23-29
  • צפת - 21-32
  • טבריה - 23-38
  • באר שבע - 19-34
  • אילת - 27-40

מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

היום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר