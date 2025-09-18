"אני נתקל בדפוסי חשיבה והתנהגות חוזרים שיוצרים מתח וקשיים בחברה - בעיקר החרדית" ( צילום: שאטרסטוק )

במסדרונות בתי הספר, במרכזי הייעוץ ובקליניקות, עובדים יועצים, מורים ועובדים סוציאליים מסורים. הם רואים הכל: בחור ישיבה שמסתגר בגלל חרדה חברתית, נער שמתקשה לסיים את שיעורי הבית מרוב קושי בקשב וריכוז, או משפחה שמתמודדת עם משבר כואב. לכולם יש תואר, ניסיון ושליחות, אבל מה קורה כשמרגישים שהכלים הקיימים לא מספיקים כדי לתת מענה אמיתי?

רבים מהמקצועות הטיפוליים והחינוכיים מקנים ידע תיאורטי נרחב, אבל במקרים רבים, חסר בהם הפן הפרקטי והממוקד. הנה כמה דוגמאות מוכרות מהשטח: שבתאי, יועץ חינוכי: "במהלך השנה נתקלתי בתלמיד ישיבה שפיתח חרדה חברתית קשה. הוא התחיל להסגר, להימנע מלימוד בחברותא ואפילו הפסיק להגיע לתפילה בציבור. הרגשתי שאני מסתובב סביב הבעיה ולא מצליח לחדור פנימה. ניסיתי לדבר איתו, להציע לו תמיכה רגשית, אבל ראיתי שהחרדה שלו רק הולכת ומחמירה. הבנתי שאני צריך כלים הרבה יותר מעשיים וממוקדים כדי לתת לו עזרה אמיתית." שרה, מורה לחינוך מיוחד: "אחד האתגרים הגדולים בכיתה שלי הוא תלמידים עם קשיי קשב וריכוז. אני יכולה להשקיע שעות על גבי שעות בהסברים, ועדיין לראות שהם מוסחים, חולמניים ולא מצליחים להפנים את החומר. הרגשתי מתוסכלת. הכלים שרכשתי לא התאימו לבעיות האלה, ולא הצלחתי להקנות להם הרגלי למידה יעילים שיעזרו להם בטווח הארוך." אליהו, עובד סוציאלי: "אני עובד הרבה עם משפחות במצבי משבר. לעיתים קרובות אני נתקל בדפוסי חשיבה והתנהגות חוזרים שיוצרים מתח וקשיים בתוך המשפחה. למרות שהצלחתי לספק להם תמיכה ולקשר אותם לגורמים שונים, הרגשתי שאני לא נותן להם את הכלים להתמודד בעצמם. לא תמיד ידעתי איך לעזור להם לשנות את התפיסות המעוותות שפוגעות ביחסים ובדינמיקה המשפחתית."

CBT: גישה טיפולית פורצת דרך שמשנה את כללי המשחק

הסיפורים של שבתאי, שרה ואליהו אינם יחידים. הם מייצגים אתגרים שרבים מתחומים אלו חווים מדי יום. הפתרון, שצובר תאוצה אדירה בשנים האחרונות, הוא הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT).

CBT הוא טיפול ממוקד, יעיל ומבוסס מחקר, שמתמקד בקשר בין המחשבות, הרגשות וההתנהגות. הוא לא עוסק רק בתיאוריה, אלא נותן כלים מעשיים לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות שאינם מועילים. הוא מלמד איך לזהות מחשבות שליליות ומעוותות, איך לאתגר אותן ואיך לפתח דפוסים חדשים שיחזקו את היכולת להתמודד עם קשיים.

היתרון המרכזי של ה-CBT הוא שהוא נותן למטפל שליטה אמיתית בתהליך. במקום להסתובב סביב הבעיה, הוא מאפשר לגשת אליה ישירות ולתת למטופל כלים מוחשיים שיעזרו לו להתמודד עם אתגרי החיים.

דוגמה מהחיים:

שבתאי יכל להשתמש בטכניקות CBT כדי ללמד את התלמיד החרד לזהות את המחשבות השליליות שמונעות ממנו ללכת לתפילה. הוא יכל לעזור לו לאתגר את המחשבות האלה ולתרגל חשיפה הדרגתית למצבים חברתיים תוך כדי ניהול החרדה.

שרה יכלה להשתמש ב-CBT כדי ללמד את תלמידיה לשפר את הקשב באמצעות טכניקות ממוקדות, לפתח אסטרטגיות חשיבה שיסייעו להם בפתרון בעיות, ולרכוש הרגלי למידה מסודרים.

אליהו יכל לעזור למשפחות לזהות את דפוסי התקשורת השליליים, ללמד אותם דרכים חדשות להגיב זה לזה, ולשנות את האמונות המעכבות שפוגעות בדינמיקה המשפחתית.

הכשרה מקצועית, ייחודית ומותאמת למגזר החרדי והדתי

כיום קיימות תוכניות הכשרה רבות בתחום ה-CBT, אך כדי לתת מענה אמיתי למקצועות הייעוץ, ההוראה והעבודה הסוציאלית במגזר החרדי והדתי, נדרשת תוכנית ייחודית שתשלב את הרמה המקצועית הגבוהה ביותר עם התאמה מלאה לצרכים התורניים והתרבותיים.

תוכנית ההכשרה ל-CBT של יעקב סיני וערן שטרן היא אחת מהתוכניות הבודדות שעונות על הצורך הזה. היא נותנת לכם לא רק את הכלים המקצועיים שיעזרו לכם לשפר את העבודה שלכם, אלא גם מבנה ייחודי שמותאם באופן מלא לערכים שלכם:

הכשרה קלינית מעמיקה: לא מדובר בקורס בסיסי, אלא בהכשרה מקיפה הכוללת שעות פרקטיקום והדרכה, שתקנה לכם ביטחון אמיתי בעשייה.

לא מדובר בקורס בסיסי, אלא בהכשרה מקיפה הכוללת שעות פרקטיקום והדרכה, שתקנה לכם ביטחון אמיתי בעשייה. התאמה מלאה: התוכנית מציעה הפרדה מלאה, צוותי הוראה המותאמים למגדר, ותכנים שמתחשבים במאפיינים הייחודיים של הקהילה החרדית והדתית.

התוכנית מציעה הפרדה מלאה, צוותי הוראה המותאמים למגדר, ותכנים שמתחשבים במאפיינים הייחודיים של הקהילה החרדית והדתית. הכרה ואיכות: התוכנית מוכרת לגמול השתלמות, לפיקוח אקדמי של אוניברסיטת בר־אילן, ומנוהלת על ידי מרצים בכירים מהתחום.

זו ההזדמנות האחרונה להירשם לתוכנית ההכשרה לשנת הלימודים הקרובה. החל משנה הבאה, תנאי ההכרה ישתנו, והאפשרות להצטרף לתוכנית זו תיסגר.

"כיום אני מטפל בגישה בבני נוער חרדים בישיבה טיפולית – בזכות הכלים שקיבלתי כאן." - יהושע קרלינסקי, עובד סוציאלי, בוגר התוכנית.

אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לקחת את הטיפול, הייעוץ או ההוראה שלכם לרמה הבאה, תוכנית ההכשרה הזו היא עבורכם. היא לא רק תפתח לכם דלתות, אלא גם תעניק לכם ביטחון מקצועי ותחושת מסוגלות. ההרשמה בעיצומה.