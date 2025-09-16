המוקדים נסגרים! יום חמישי כ"ה אלול!

ביום חמישי הקרוב, כ"ה באלול - 18/09, בשעה 12 בלילה בדיוק... המוקדים נסגרים! בשלושת שנים הקרובות יהיו לכם הרבה מאוד רגעים, שאתם עלולים להתחרט שלא רכשתם כרטיס להגרלת 'רוגע כלכלי' של 'איחוד הצלה'. ובכדי שזה לא יקרה אתם פשוט צריכים לחייג ולרכוש כרטיס ואולי תבטיחו לעצמכם שלוש שנים של רוגע כלכלי, משכורת טובה, רכב טוב ובית נאה.

בכל פינת רחוב רואים אותם. קולות הסירנה שלהם לא פעם גורמים לנו להחסיר פעימה. הידיעה ש-8000 כוננים נמצאים בכל מקום מעניקה ביטחון. אנחנו יודעים שחלילה משהו משתבש המתנדבים של 'איחוד הצלה' יהיו הראשונים להגיע לזירה.

כבר מעל עשר שנים ברציפות שהפכתם כל פעם לשותפים בהצלת חיים. כיאה לשותפים מכובדים, אתם דואגים למתנדבים ואנחנו ב'איחוד הצלה' דואגים להפתיע אתכם והפעם בגדול. 3 שנים של רוגע כלכלי. תחשבו על זה שוב. 3 שנים שאתם לא צריכים לדאוג. 3 שנים שאתם הולכים לחיות כמו מלכים. משכורת מכובדת של 12,500 שקל נכנסת כל חודש ישירות לחשבון הבנק שלכם. רכב חדש ומפואר 7 מקומות מדגם צ'רי טייגו 8 פרו. ואי אפשר בלי דירה נאה, אז אנחנו גם נדאג למטבח חדש וחבילת שיפוץ לבית .

וכמובן גם הגרלת ה"אקסטרה" חוזרת ובגדול.

תושב בני ברק התמוטט ברחוב ופונה תוך כדי פעולות החייאה קובי רוזן | 07:10

