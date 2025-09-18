כטב"ם נפל בכניסה למלון באילת; מטיילים תועדו בורחים בבהלה

הכטב"ם שניות לפני נפילתו ( צילום: לפי סעיף 27א )

כטב"ם נפל הערב (חמישי) בכניסה לבית מלון באילת בדרום הארץ. אזעקות הופעלו בעיר בשעה 18:40 ודקות ספורות לאחר מכן נפל הכטב"ם.

עוברי אורח תיעדו את רגעי הנפילה. נראה בו הכטב"ם צולל עד הכניסה לבתי המלון ומתפוצץ. עשן רב היתמר לאחר הפיצוץ ומטיילים תועדו בורחים בבהלה. בכניסה לבית המלון, שם התפוצץ הכטב"ם, פרצה שרפה, ונזק נגרם למבנה. בחסדי שמים אין דיווח על נפגעים בנפש.

הערכת המצב באילת ( צילום: דוברות המשטרה )

מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב״מ. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".

עיריית אילת עדכנה: "בהתאם להערכת מצב שקיים ראש עיריית אילת - אלי לנקרי בזירת הנפילה, יחד עם מפקד משטרת מרחב אילת - נצ״מ אלון כלפון ומפקדי כוחות הביטחון, החירום וההצלה, הוחלט לדחות את מופע הסליחות שמתוכנן להתקיים הערב בחוף הדקל, למרות שאין כל שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. כוחות משטרת מרחב אילת כולל חבלני המשטרה וכוחות חילוץ והצלה בודדו את זירת הנפילה ועדיין פועלים במקום. אין נפגעים. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה לזירה".

דובר צה"ל עדכן כשעה לאחר הנפילה כי נעשה ניסיון לפגיעת כטב"ם נוספת והניסיון סוכל: "חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר ממזרח. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות".