בתום דיון אינטנסיבי בראשות השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, עם מנכ״ל משרדה רמי רוזן, יו״ר השלטון המקומי חיים ביבס, ובהשתתפות מובילי הפסולת, מנכ״ל אתר אפעה יצחק בורבא וגורמי הקצה, גורמי המקצוע ועוד - הושגה היום (חמישי) הסכמה והמובילים ישובו לפעילות סדירה ומיידית. לפיכך, המשרד להגנת הסביבה מודיע כי המשבר בענף פינוי הפסולת הגיע לסיומו.

במהלך הדיון נשמעו טענות מצד מובילי הפסולת לגבי תנאי ההתקשרות והפערים הכלכליים מולם הם מתמודדים. בתום הדיון סוכם כי המובילים ישובו לפעול באופן מיידי, המשרד ילווה מקרוב את התהליך מול אתר אפעה, איגודי הערים והגורמים השונים, וכן יבחן לעומק את הפערים שעלו ויקדם פתרונות הולמים.

השרה הנחתה כי לאחר הדיון הנוסף שצפוי להיערך בין הגורמים, יתקיים דיון עוקב במשרד להגנת הסביבה במטרה לעגן את ההסכמות, לטפל ביתרות הפערים ולוודא שהפתרונות שנקבעו מיושמים לשביעות רצון כלל הצדדים.

מאז פרוץ המשבר, השרה פנתה באופן אישי למפכ״ל המשטרה בדרישה להתערבות מיידית, המשרד רתם גורמים נוספים להוספת קיבולת הסעה לפסולת, הקצה משאבים ייעודיים וניהל מגעים מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי להשיב את הסדר על כנו.

מהמשרד נמסר: "לצד זאת, אנו שבים ומבהירים כי האחריות החוקית המלאה והבלעדית לפינוי הפסולת מוטלת על איגוד ערים דן לתברואה, המספק שירות לרשויות המקומיות. זו אינה אחריות של המשרד להגנת הסביבה - והאיגוד יודע זאת היטב. במקום לקחת אחריות ולהפעיל את הכלים החוקיים שבידיו, בחר האיגוד להטיל את האשמה על המשרד - צעד המהווה התנערות מחובתו. המשרד רואה בחומרה התנהלות זו, ובמקביל להסכמות שהושגו יפעל כדי לוודא שהאיגוד יישא באחריותו החוקית במלואה, על כל הנגזרות".

עוד נמסר: "המשרד מברך את כלל השותפים על האחריות והמאמץ שנעשה להביא לפתרון המשבר, ומדגיש כי הציבור זכאי לשירות סדיר של פינוי פסולת ולסביבה נקייה ובריאה. לצד זאת, השרה סילמן הדגישה היום כי היא שמה לה למטרה לפרק את הקרטלים ולטפל באופן נחוש בכל גורם עברייני הפועל בענף, ובכוונתה להמשיך ולפעול להשבת המשילות והסדר בענף הפסולת".

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "אני מברכת על שהצלחנו להביא לסיום המשבר ולחזרה מיידית של המובילים לפעילות - זהו הישג חשוב לטובת הרציפות התפקודית של משק הפסולת ורווחת הציבור. לצד זאת, לא נאפשר לגורמי קרטל לשבש את שוק הפסולת - נפעל בכל האמצעים הדרושים להגנה על בריאות הציבור ולהשבת המשילות למען אזרחי ישראל."