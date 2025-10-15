אוריאל ברוך ( צילום: באדיבות המשפחה )

גופתו של החלל החטוף אוריאל ברוך הי"ד הושבה בפעימה השניה של שחרור החללים החטופים משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. הוא הותיר אחריו את אשתו רחלי, שני ילדים, זוג הורים ושלושה אחים.

ארבעת הגופות ששוחררו אמש הגיעו לאחר חצות לילה למכון לרפואה משפטית באבו כביר מבלי שחמאס פרסם את זהות החללים. הבוקר עדכנה משפחת ברוך כי אוריאל הי"ד זוהה במכון לרפואה משפטית. בהודעת המשפחה נאמר: "משפחת ברוך מודיעה: בצער רב ובכאב גדול אנו מודיעים על השבת גופתו של יקירנו אוריאל ברוך הי״ד מרצועת עזה, לאחר כשנתיים ארוכות של תפילות, תקווה ואמונה. "האזכרה תתקיים היום, יום רביעי, ט״ו בתשרי (15.10), בשעה 18:00, בבית הכנסת “נצח אוריאל”, כפי שתוכנן מראש".

החללים החטופים מגיעים לאבו כביר, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

כזכור, רועי ברוך, אחיו של אוריאל ברוך, התארח בשנה שעברה באולפן 'כיכר השבת' ושחזר את בוקר שמחת תורה: "בשש וחצי בבוקר כשהתחילו הטילים, אוריאל היה עם חברו מיכאל יואב הי"ד. מיכאל התקשר לאשתו ואמר שהם חוזרים לירושלים כי יש טילים והמשטרה מפנה את כולם. ברבע לשבע הוא התקשר שוב ואמר 'יש פה מחבלים, יורים על כל המכוניות', ואז שומעים את מיכאל צועק 'אוריאל תן גז, תן גז!' והשיחה מתנתקת.

"אחרי כרבע שעה, אשתו של אוריאל מחייגת לטלפון שלו, ועונה לה ערבי, מחבל, שבדיעבד התברר שהוא מחבל נוח'בה. הוא צועק 'אללה אכבר' ומנתק את הטלפון. מאותו רגע אין קשר".

רועי ברוך בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו

במשך שלושה שבועות הוכרז אוריאל כנעדר, עד שהודיעו למשפחה שהוא נחטף לעזה. "שלושה שבועות היינו בחוסר ודאות מוחלט", סיפר ברוך. "ואז כשבאו להודיע לנו שאוריאל חטוף בעזה, היה לנו אושר עילאי כמשפחה. שמחנו מאוד, אפילו אפשר להגיד שממש היינו מאושרים מזה שאח שלי חטוף, כי עד אז ידענו שהוא נעדר וכל יום מצאו עוד הרוגים. כשאמרו לנו שהוא חטוף, הרגשנו טוב עם זה, הרגשנו שיש תקווה".

אחרי חצי שנה, הודיעו להם מהמודיעין שלפי המידע שברשות המדינה הסבירות גבוהה מאוד שאוריאל נרצח. "הוא נפצע בשטח ישראל וככל הנראה מת מפצעיו ברצועת עזה", שיתף ברוך בכאב.