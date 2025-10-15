דובר צה"ל מודיע הבוקר (רביעי) כי לאחר השלמת הבדיקות במרכז הלאומי לרפואה משפטית, הגופה הרביעית שנמסרה לידי ישראל מצד חמאס אינה תואמת לאף חטוף או חטופה.

"חמאס נדרש לבצע את כלל המאמצים הנדרשים להחזרת החטופים החללים", נמסר מדובר צה"ל.

בכך, חמאס מוכיח כי אינו חושש להתל בישראל, הן בכך שלא עומד בלוחות הזמנים שנקבעו להעברת גופות החטופים והן בכך ששולח גופות שאינן של חטופים.

מוקדם יותר הושלם הליך הזיהוי של יתר הגופות שהועברו הלילה מהחמאס לידי ישראל - על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית.

לאחר השלמת הזיהוי, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים סמ״ר תמיר נמרודי ז״ל, אוריאל ברוך ז״ל ואיתן לוי ז״ל כי יקיריהם הושבו לקבורה.

בצה"ל ציינו כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סמ״ר תמיר נמרודי ז״ל, נחטף בעודו בחיים מבסיס מנהלת תיאום וקישור באוגדת עזה, על ידי ארגון הטרור חמאס ואנו מעריכים כי נהרג בשבי בתחילת המלחמה. בן 18 בנופלו, הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

במטה משפחות החטופים טענו כי תמיר נחטף מבסיסו בחיים ונהרג מהפצצות צה״ל בשבי. היום, זהו התאריך העברי של הירצחו.

בצה"ל ציינו עוד כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, אוריאל ברוך ז״ל, נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. אוריאל ז״ל, בן 35 במותו, נחטף מעיקול מפלסים, לאחר שנמלט מפסטיבל הנובה, ובתאריך 26 במרץ 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שני ילדים, הורים ושלושה אחים.

באשר לחטוף השלישי, איתן לוי ז״ל, נמסר מצה"ל כי הוא נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. איתן ז״ל, בן 53 במותו, נחטף מעיקול מפלסים ובתאריך 8 בדצמבר 2023 נקבע מותו. הותיר אחריו בן ואחות.

"צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה", נמסר מדובר צה"ל.