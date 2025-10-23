כיכר השבת
באגמון החולה

החורף מציץ מבין החרכים וכבר יש לנו ספירה ראשונה של עגורים | תיעוד מרהיב

אלפי העגורים שנספרו הבוקר באגמון החולה, מגיעים אלינו לארץ בעיקר מרוסיה, גם מפינלנד ואסטוניה, בדרכם לאתיופיה שבאפריקה. חלקם יישארו איתנו כל החורף. צפו בתיעוד (מעניין)

אגמון החולה (צילום: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק"ל)

אמנם החורף עוד לא פה, אך כולנו מרגישים ניצנים של חורף, ובבוקר (חמישי) קסום זה, התכנסו סופרי העגורים לספירת עגורים ראשונה לעונה.

הבוקר נספרו כ-14,100 עגורים באגמון החולה, העגורים מגיעים אלינו בעיקר מרוסיה, גם מפינלנד ואסטוניה, בדרכם לאתיופיה שבאפריקה. חלקם יישארו איתנו כל החורף.

העגורים הבוקר באגמון החולה (צילום: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק"ל)

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה: "התגעגענו! לקולות, למראות.. לאור הראשון שמציץ מעל הרי הגולן ומאיר את העמק והעגורים. זו עונה קסומה לבקר באגמון, לצפות באלפי הציפורים הנודדות והטבע המשתקם."

יצוין, כי אגמון החולה מהווה את אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם. זו נקודת עצירה קריטית בעבור הציפורים הנודדות. האגמון מבטיח למגוון המינים מקלט בטוח למנוחה ולהתחזקות, עושר מזון ויכולת לצבור אנרגיה להמשך מסען הארוך.

