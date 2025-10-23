אמנם החורף עוד לא פה, אך כולנו מרגישים ניצנים של חורף, ובבוקר (חמישי) קסום זה, התכנסו סופרי העגורים לספירת עגורים ראשונה לעונה.
הבוקר נספרו כ-14,100 עגורים באגמון החולה, העגורים מגיעים אלינו בעיקר מרוסיה, גם מפינלנד ואסטוניה, בדרכם לאתיופיה שבאפריקה. חלקם יישארו איתנו כל החורף.
עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה: "התגעגענו! לקולות, למראות.. לאור הראשון שמציץ מעל הרי הגולן ומאיר את העמק והעגורים. זו עונה קסומה לבקר באגמון, לצפות באלפי הציפורים הנודדות והטבע המשתקם."
יצוין, כי אגמון החולה מהווה את אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם. זו נקודת עצירה קריטית בעבור הציפורים הנודדות. האגמון מבטיח למגוון המינים מקלט בטוח למנוחה ולהתחזקות, עושר מזון ויכולת לצבור אנרגיה להמשך מסען הארוך.
