אמנם החורף עוד לא פה, אך כולנו מרגישים ניצנים של חורף, ובבוקר (חמישי) קסום זה, התכנסו סופרי העגורים לספירת עגורים ראשונה לעונה.

הבוקר נספרו כ-14,100 עגורים באגמון החולה, העגורים מגיעים אלינו בעיקר מרוסיה, גם מפינלנד ואסטוניה, בדרכם לאתיופיה שבאפריקה. חלקם יישארו איתנו כל החורף.