חמאס התחייב להעביר מדי יום גופות של חללים, אך מהפעם האחרונה שהוא העביר כבר חלפו ארבעה ימים, והוא לא העביר גופות חללים בליל שבת קודש - כפי שהתחייב.

בידי חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה הכפופוים לו יש 13 גופות חללים, שרובן ישראלים, חמאס הפר את התחייבותו ולא העביר שני חללים בליל שבת קודש.

על פי הדיווח בווינט הערב (מוצאי שבת), בידי גורמי ביטחון ישראלים יש אינדיקציות, כי חומאס נלחץ מהלחץ האמריקני ובקרוב מאוד הוא צפוי להעביר עוד חללים לידי ישראל, אך לא בטוח שזה יקרה הערב.

ארצות הברית כך על פי הדיווח מבינה היטב שחמאס משקר וממשיך לרמות את כולם, על מנת למשוך את הפסקת האש ולא להתעסק עם הדרישה של כולם - שעליו להתפרק מנשקו.

במקביל ללחצים שארה"ב מפעילה על המתווכות ש'יישרו' את חמאס, ארה"ב מונעת לעת עתה מישראל להפעיל את הסנקציות שהיא רוצה על חמאס והיא מבקשת מישראל לתת עוד צ'אנס למתווכות.

ישראל כאמור נדרשה לא להפעיל סנקציות בשל זה, אך היא בוחנת לחדש את התקיפות, או לבצע מעצרים של אסירים ששוחררו במסגרת העסקה ליו"ש.

כמו כן ישראל מעוניינת במידה וחמאס ימשיך במשחקים, לצמצמם את הסיוע ההומניטרי שנכנס מדי יום לרצועה ועוד.

כזכור מרקו רוביו, שר החוץ של ארה"ב, ביקר ביום שישי במפקדה האמריקנית בדרום הארץ. המפקדה החדשה שהוקמה מפקחת על הנעשה ברצועת עזה - ורוביו הגיע כדי להתרשם מפעילות החיילים האמריקנים.

רוביו קיבל סקירה ביטחונית על-ידי גנרלים ונפגש עם בכירי בצה"ל. לסיור התלווה גם גם סטיבן ה. פייגין, שגריר ארה"ב ברפובליקה של תימן - הממשלה המוכרת על-ידי המערב שיושבת בעדן.

"הרבה עבודה מתרחשת פה", אמר רוביו בהצהרה מהמקום, "זה דבר היסטורי שאף פעם לא קרה. יש לנו הרבה במה להיות גאים. היו לנו הרבה אתגרים אבל הרבה הזדמנויות". רוביו הבהיר: "יהיו עליות ומורדות אבל יש לנו הרבה סיבות להיות אופטימיים".

"רציתי לבוא כדי לראות את הארגון והצרכים פה", סיפר שר החוץ של ארה"ב על ההגעה שלו למפקדה האמריקנית. "רואים הרבה חיילים פה, גם ממדינות אחרות וגם מישראל שמארחת אותנו. זה ימשיך לגדול ואנחנו נספק תיאום של הסיוע ההומניטרי. אתם תראו את זה הולך וגדל".

רוביו המשיך: "מעבר לכך יש את הטווח הארוך: השיקום, הבנייה מחדש, שלא נגיע שוב למקום שיכול להתרחש בו 7 באוקטובר. אנחנו צריכים שיהיה ביטחון לישראל וגם לאנשים בעזה. אנחנו רוצים לוודא שהפסקת אש מתקיימת, שהסיוע נכנס ולא נגנב. אנחנו רוצים להבטיח יצירת תנאים לכוח הייצוב להיכנס מהר ככל הניתן, לאחר שיורכב, כדי לספק את הייצוב שאנו זקוקים לו". עוד אמר כי "אין תוכנית ב', זו התוכנית הטובה ביותר".

"הרבה מדינות רוצות להצטרף לכוח הבין-לאומי שמוקם ושיפעל בעזה", אמר רוביו, לדבריו, כוח השלום "כולל יותר מ-24 מדינות כולל מוסלמיות שהתחייבו שעזה לא תישלט על-ידי חמאס".

לדברי רוביו, "אם חמאס יסרב להתפרז זה יהיה הפרה של ההסכם וזה ייאכף. ישראל עומדת במחויבות שלה. אנחנו מקווים ליצור תנאים שלחמאס לא תהיה שליטה ואנשים, זה לא יקרה בשבוע הבא. אבל אנו רוצים ליצור את התנאים כדי שאנשים לא יפחדו מחמאס".

רוביו אמר כי "הבענו את חששנו מהרשות הפלסטינית שצריכה רפורמה. אנו דנים ב-30 שנה של טעויות וטרור. אנחנו רק 12 יום בהסכם. אונר"א לא תוכל למלא תפקיד ברצועת עזה, יהיו שמונה עד עשר קבוצות שיקחו חלק, אבל לא אונר"א. לא יוכלו להיות רקטות ומנהרות שיאיימו על ישראל".

עוד אמר כי "אם הביטחון של ישראל יהיה תחת איום, ועזה תהיה מקום שרוצה להשמיד את ישראל - אז לא יהיה לך שלום. זו לא יכולה להיות התוצאה. לא יכול להיות שלום כשמישהו רוצה להרוג אותך".

שר החוץ האמריקני התייחס גם להצעות החוק לסיפוח יהודה ושומרון, שאושרו השבוע בכנסת בקריאה טרומית. "סיפוח של הגדה המערבית יאיים על כל התהליך בעזה כי הרבה מדינות שמעורבות בזה לא ירצו להיות מעורבות יותר", אמר.

לדבריו, "ההצבעה בכנסח על סיפוח להבנתי נועדה להביך את נתניהו. סיפוח יכול לאיים על המשך ההסכם, הרבה מדינות המעורבות בהסכם יתנגדו לכך. אך לא אתערב בפוליטיקה הפנימית של ישראל".

על הרחבת הסכמי אברהם אמר: "יש אגף שלם במשרד החוץ (האמריקני) שעובד על הרחבת הסכמי אברהם. יש מדינות שיכולות להצטרף כבר עכשיו וישראל והאזור ירוויחו מזה מאוד".