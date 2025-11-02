צדיק, תוכל להשלים לנו להיות מרגל ( shutterstock )

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" נחשף גל חמור של פרשיות ריגול שבהן הופעלו אזרחים ישראלים על‑ידי סוכנים איראנים לשם השגת מודיעין, לצד פגיעה בלכידות חברתית ותשתיות, גרימת הרס ואף ביצוע התנקשויות בבכירים ואזרחים.

הבוקר הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר‑שבע כתב אישום נגד יוסף עין‑אלי, בן 23 מטבריה, שנעצר בספטמבר בחשד לקשרים עם גורמי מודיעין איראניים. הפרופיל של המגויסים מגוון, ולא תמיד מדובר באזרחי שוליים - לעיתים מדובר באנשים שאינם מקבלים במלואן את מרות המדינה, או כאלה במצוקה כלכלית שניתן לשחדם. עם התקדמות הקשר המפעילים האיראנים מציעים משימות חמורות יותר ובמקביל עולים הסכומים שמשולמים למגויס. השלבים הראשוניים כוללים לרוב ריסוס גרפיטי, תליית שלטים מעוררי פילוג, וצילום בתי חברי כנסת. אחת הפרשות הבולטות היא זו של אלימלך שטרן מבית‑שמש בה, לפי כתב האישום (יולי 2024), נתבקש לתלות כרזות נגד ישראל ולבצע השחתת רכוש ואיומים. שורד השבי תיאר רגע מצמרר בו רוצחי חמאס תכננו לרצוח אותו - כך הוא ניצל שאול כהנא | 10:58 אלה משימות מקדימות בלבד. אחריהן באות מטרות מודיעיניות חמורות: מעקבים אחר מדענים, צילום מתקנים רגישים שמערכת הביטחון מסמנת (בין היתר: בסיסי צה"ל, משרדי התעשייה האווירית, נמלי אשדוד וחיפה ומיקומי סוללות הגנה אווירית/כיפת‑ברזל), התקנת מצלמות מעקב, הצתות ורכישת נשק. במקרים חמורים הועברו בקשות אף לתכנון פגיעה בבכירים, במדענים ובבעלי תפקידים מדיניים - עד כדי תכנון רצח.

שטרן מובא להארכת מעצר ( צילום: שלומי הלר 'וואלה' )

מרדכי ממן מאשקלון גויס כ"רוצח שכיר" ונדונו עמו תרחישי ניסיון התנקשות בראש הממשלה או בשר הביטחון. ולדימיר ורחובסקי מתל‑אביב הובטח לו סכום תמורת רצח מדען ישראלי. אשר בנימין וייס מבני‑ברק נעצר אחרי מעקב אחר מדען גרעין. יוני סגל ונהוראי מזרחי הסכימו אפילו לנסוע לאיראן לאימונים לחיסול דמות בכירה (הטיסה לא יצאה לפועל).

התופעה התעצמה מאז פרוץ המלחמה: עד יולי 2025 סיכל השב"כ מעל 20 פרשיות ריגול חמורות שבוצעו על‑ידי ישראלים לטובת המודיעין האיראני, ובגינן הוגשו למעלה מ‑30 כתבי אישום. בין המעורבים היו גם קטינים, כולל נער בן 13 מתל‑אביב שגויס, ריסס גרפיטי וקיבל תשלום, ואף התבקש לתעד מיקום סוללות כיפת‑ברזל

משטרת ישראל והשב"כ מזהירים שוב את הציבור מפני כל קיום קשר עם גורמים זרים או עם גורם לא מזוהה ובמיוחד מפני ביצוע משימות תמורת תשלום. גורמי הביטחון מצהירים כי יפעלו בנחישות למיצוי הדין כנגד כל אזרח שישתף פעולה עם גורמים עוינים.