הפצ"רית לא מקבלת את הדין ומערערת על ההחלטה להשאיר אותה במעצר

המשטרה ביקשה היום (שני) להאריך את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית) היוצאת האלופה יפעת תומר-ירושלמי בחמישה ימים, אך שופטת בית משפט השלום בתל אביב שלי קוטין החליטה להאריך את מעצרה בשלושה ימים - עד יום רביעי הקרוב בשעה 12:00.

לפני זמן קצר, הפצ"רית החליטה לערער על החלטת בית המשפט השלום והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שידון בכך הערב.

עורכי דינה של הפצ"רית כתבו בערעור: "בית המשפט הנכבד מתבקש לבטל את ההחלטה ולהורות על שחרור העוררת ממעצר; ולחלופין - להורות על שחרורה לחלופת מעצר".

בנימוקי הערר נכתבו: "ערר זה מוגש בשל שגיאה ברורה בהחלטת בית המשפט קמא, אשר הורה על מעצרה של העוררת בעילה של "מסוכנות", למרות שבקשת המעצר כלל לא נקבה בעילה זו ולמרות שהמשיבה כלל לא טענה כי נשקפת מסוכנות מהעוררת; ומטעמים נוספים המפורטים להלן".

עוד נכתב: "העוררת נעצרה אמש והובאה היום (3.11.2025) לדיון בבקשת המשיבה להארכת מעצרה. נסיבות מעצרה של העוררת מתוארות (בחלקן לפחות) במסמך בדיקה רפואית ראשונית אשר הוגש לבית המשפט קמא ואשר יוגש במעטפה סגורה לבית המשפט הנכבד בדיון. בסעיף 6 לבקשה להארכת המעצר המשיבה פירטה שתי עילות מעצר בלבד: "שיבוש הליכי חקירה" ו"צורך בנקיטת הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד במעצרי". בבקשה לא נטען ל"מסוכנות" של העוררת".

עוד נכתב: "גם בדיון לא נטענה כל טענה באשר ל"מסוכנות" של העוררת: המשיבה טענה כי המעצר דרוש כדי למנוע שיבוש של שלוש פעולות חקירה ותו לא. באופן מפתיע בית המשפט קמא קבע בהחלטה כי "שוכנעתי כי מתקיימת עילת מעצר של מסוכנות בעוצמה מספקת לעת הזו של ההליך וזאת, בהתחשב בחשדות". לסיכום ביקשה הפצ"רית לקיים את הדיון בזום בשל עייפותה.