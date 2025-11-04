ארנון בר דוד ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

החשד לשחיתות בהסתדרות: בזמן שהחקירה נמצאת בעיצומה, דוברות האגון, הוציאה לפני זמן קצר (שלישי) הודעת הבהרה.

בהודעה נאמר: "ההסתדרות מבקשת להבהיר באופן חד וברור כי כלל מוסדותיה, שירותיה ופעילותה הציבורית ממשיכים לפעול כסדרם, במלוא המחויבות לציבור העובדים והגמלאים בישראל. ההסתדרות שהייתה שותפה להקמת המדינה, היא מוסד לאומי יציב, ערכי ואיתן, שמהווה עוגן חברתי וכלכלי עבור מיליוני אזרחים". "ב-105 שנות קיומה", נכתב בהודעה: "הוכיחה ההסתדרות שהיא תמיד ניצבת בחזית ההגנה על זכויות העובדים, ופועלת ללא לאות לקידום שוויון, ערבות הדדית וצדק חברתי. לנו - בהסתדרות – יש אמון מלא במערכת המשפט וברשויות אכיפת החוק, עמם אנו משתפים פעולה באופן מלא ושקוף". עוד נכתב: "אנו מאמינים ביושרה של אנשינו ובכך שהתמונה המלאה תתבהר בהמשך. אנו קוראים לכלל הגורמים, האזרחיים והפוליטיים, לנהוג באחריות, להימנע מהפצת שמועות ו מהסקת מסקנות מוקדמות. נזכיר כי חזקת החפות היא אחת מאבני היסוד של חברה חופשית ודמוקרטית". אלימות באוטובוסים בירושלים: ניסו לפתוח בכוח דלתות, גם נוסעים נפגעו דוד הכהן | 10:34 "כל הזמן שואלים אותי..." | זו התשובה של אלי שרעבי לשאלה של כולם קובי אטינגר | 12:12 לסיום נכתב: "כלל עובדי ההסתדרות, במטה ובמרחבים, מקריית שמונה ועד אילת, בהם מיטב אנשי האיגוד המקצועי, עורכות ועורכי דין, כלכלנים וכלכלניות, נציגות ונציגי שירות, ולצידם ראשי איגודים וראשי ועדים ביותר מ6,000- מקומות עבודה, יוסיפו לשרת את ציבור העובדות והעובדים בישראל במסירות, ביושרה תוך מחויבות עמוקה לשליחות הציבורית, גם בזמנים מאתגרים".

המכתב שיצא

כפי שדווח אמש, בכיר בלה"ב 433 אישר לחדשות 12, כי המשטרה בודקת את האפשרות לכך שרים בכירים במפלגת הליכוד, היו מעורבים בפרשת השחיתות בהסתדרות.

על פי הפרסום של העיתונאי יוסי מזרחי, בין השרים ששמם עלה בחקירות בפרשת "יד לוחצת יד" שנחשפה היום הם: מיקי זוהר, גדעון סער, יריב לוין, חיים כץ ואלי כהן.

עוד דווח הערב (שני), כי השרים בליכוד רצו לכוראה קשר קרוב לגבאי, אדם שחבר במפלגת הליכוד במשך שנים - ובעל השפעה רבה בפרימרייז. כאשר בתמורה גבאי דרש מהם שיחברו כמה שיותר חברות, תאגדים ורשויות מקומיות, לסוכנות הביטוח שבראשתו.

השר מיקי זוהר מסר בתגובה לדיווח: "אני לא מבין על מה אני אמור להתייחס, אין לי שום קשר לפרשה".

עוד דווח אמש, כי בית המשפט השלום בראשון לציון האריך אתמול את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד החשוד בפרשת "יד לוחצת יד" בשמונה ימים. המשטרה ביקשה הארכה של עשרה ימים. במקביל הותר לפרסום שמו של איש העסקים החשוד בפרשה - סוכן הביטוח עזרא גבאי, שגם מעצרו הוארך בשמונה ימים.

בחדשות 12 נחשף, כי התכנון של חלק מהחשודים בפרשה היה למכור נכסים של ההסתדרות - בהיקפים כספיים גדולים.

על פי הדיווח, הכוונה של חלק מהחשודים, הייתה לשים יד על נכסים רבים שיש להסתדרות זה שנים רבות, למכור חלק מהם ולגזור את דמי התיווך מהכסף שהיה אמור להתקבל מהמכירה.

החשודים התכוונו למכור את הנכסים של ההסתדרות - ששווים נאמד בסכומים של עשרות אם לא מיליוני שקלים, על ידי חברת תיווך, והם תכננו לטשטש ראיות על ידי הפרשת הכסף לאותם משרדי תיווך.