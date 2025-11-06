כיכר השבת
הגיע לישראל שבועיים לפני

פורסם שמו של העובד הזר שגופתו הושבה אמש לישראל; "המשפחה עודכנה"

לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר, הודיעו נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, ג׳ושוע לואיטו מולל, סטודנט מטנזניה שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו (חדשות בארץ)

ג'ושוע לואיטו מולל

ארגון הטרור הרצחני חמאס השיב הלילה (רביעי) לישראל את גופתו של החטוף ג'ושוע לואיטו מולל, משפחתו עודכנה כי גופתו הוחזרה.

מולל בן 21 מטנזניה, הגיע בפעם הראשונה לישראל - רק שבועיים לפני הטבח בשמחת תורה ונחטף לעזה מקיבוץ נחל עוז.

מולל היה סטודנט לאגרונומיה מטנזניה שהגיע ארצה יחד עם עוד מספר סטודנטים ללמוד בקמפוס החקלאי באיבים.

ג'ושוע נרצח באכזריות על ידי מחבלי חמאס, כשהיה על אופניו בדרך לבית - אחרי משמרת בוקר ברפת של הקיבוץ, הרצח האכזרי שלו אף תועד במצלמות ה'גו-פרו' של מחבלי הנוכבות.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, ג׳ושוע לואיטו מולל, סטודנט מטנזניה שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת מולל ושל כל משפחות החטופים החללים".

עוד נמסר: "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת מולל אשר יקירה ג׳ושוע ז״ל הושב היום למנוחה נכונה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של ג׳ושוע ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים".

