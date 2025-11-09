ישראל קיבלה היום (ראשון) לידיה, בשעת צהרים, ארון של חלל חטוף נוסף מידי הצלב האדום ברצועת עזה. זאת לאחר שחמאס הודיע מוקדם יותר הבוקר כי ימסור בשעה 14:00 בצהרים חטוף. הם עמדו בזמנים והמסירה התבצעה כמתוכנן.

בהתאם לנוהל המקובל, עם הגעת הארון לישראל הוא מתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי, ומשם ממשיך לעבר המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.

לשכת ראש הממשלה מסרה: "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש".

ההערכות בישראל, בהתאם להצהרות חמאס לפחות, הן כי מדובר בסגן הדר גולדין הי"ד, שנחטף לפני קרוב ל-12 שנה, במהלך מבצע צוק איתן, ומאז גופתו מוחזקת בעזה. אמש הודיעו מחבלי חמאס על כך שאיתרו את גופתו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לכך מוקדם יותר היום, במהלך ישיבת הממשלה בירושלים, ואמר כי "חמאס הודיע אתמול שהוא מחזיק בגופתו של סגן הדר גולדין, זכרונו לברכה. אנחנו אמורים לקבל את הגופה היום אחר הצהריים. זה כמובן יתחיל מיד בווידוא הזהות שלו".

נתניהו הוסיף: "סגן הדר גולדין נפל בקרב גבורה במבצע 'צוק איתן' לפני 11 שנים. גופתו נחטפה על ידי החמאס, שסרב להחזירו בכל התקופה הזאת. בכל התקופה הזאת עשינו מאמץ גדול בממשלות ישראל להחזירו. כמובן, תוך כדי ייסורים קשים של משפחתו, שעכשיו תזכה להחזירו לקבר ישראל".

לדברי ראש הממשלה, "אנחנו אמרנו בתחילת המלחמה שאנחנו נחזיר את כל החטופים, בלי יוצא מן הכלל. נחטפו 255, זה כולל גם ארבעה שנחטפו קודם לכן. אנחנו החזרנו עד היום 250. אנחנו נחזיר את כולם. יש לנו גם מורשת מהקמת המדינה - ממלחמת העצמאות עד מלחמת התקומה - להחזיר את חיילינו שנפלו בקרבות, ואנחנו עושים את זה. לפעמים זה לוקח הרבה זמן, כמו למעלה מ-40 שנה בקרב סולטאן יעקב.

"החזרנו עד עתה שניים מהלוחמים שנפלו שם, ויש עדיין לוחם נוסף. זו חובה גדולה שלנו, גם לחיילים שלנו, וגם לאנשי הביטחון. אנחנו עמלים על החזרתו של אלי כהן לקבר ישראל. לא מרפים מזה. לכן זה ערך מקודש. הוא מביע את הערבות ההדדית שיש לנו לאזרחי ישראל, ובראש ובראשונה לחיילי ולוחמי ישראל".