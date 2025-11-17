מתחם H נחשב לאחת מעתודות הקרקע האחרונות באזור המרכז שנותרו בבעלות פרטית מלאה ( צילום: יח"צ )

מתחם H מציב את עצמו כאחד ממוקדי ההתפתחות הבולטים של אזור השרון, ובפעם הראשונה נפתח למכירה מלאי מצומצם של יחידות קרקע פרטיות בשטח ממוצע של כ־100 מ"ר, במחיר של כ־3,200 ש"ח למ"ר בלבד. מדובר בהזדמנות חריגה בלב אזור מבוקש, בעל עתודת פיתוח ממשית וצפי להתקדמות תכנונית משמעותית.

קדימה צורן ממוקמת בין נתניה לכפר סבא, ומשלבת איכות חיים יישובית עם חיבור ישיר למרכז הארץ. היישוב נהנה מתשתיות מודרניות, מערכת חינוך מהשורה הראשונה, קהילה מגובשת ונגישות גבוהה לערים הגדולות - נתונים שהפכו אותו לאחד היישובים המבוקשים בישראל בשנים האחרונות.

הקרקע נמצאת במתחם שקיבל אישור לשינוי ייעוד במסגרת התכנית הכוללנית החדשה של קדימה צורן, הכוללת עירוב שימושים רחב: מגורים, מסחר, תעסוקה ודיור מוגן. זוהי קרקע פרטית מלאה, שאינה חקלאית עוד במובן התכנוני הרחב, ונמצאת בפתחו של תהליך שצפוי להאיץ את פיתוחו של האזור ולהפוך אותו לאחד מצירי הצמיחה המרכזיים של היישוב בשנים הבאות.

לפי נתוני שמאות עדכניים, מחיר מ"ר בנוי בבנייה רוויה בקדימה צורן עומד כיום על כ־32,000 ש"ח בממוצע, בזמן שמחיר מ"ר קרקע במתחם החדש עומד על כ־3,200 ש"ח בלבד. גם לאחר ניכוי עלויות בנייה ממוצעות של כ־10,000 ש"ח למ"ר, נותר פער משמעותי של מאות אחוזים בין ערך הקרקע בשלב הנוכחי לבין מחיר הנכס הסופי - פער שמשקף פוטנציאל השבחה גבוה במיוחד, עם צפי למימוש בתוך מספר שנים.

מאחורי מהלך השיווק עומדת קבוצת תום הרוש, מהגורמים המובילים בישראל בתחומי שיווק נדל"ן ועסקאות קרקע. הקבוצה מעניקה ליווי מקצועי מלא, שקיפות מלאה והכוונה בכל שלב, החל מבדיקת הקרקע והרכישה ועד להתקדמות התכנון והפיתוח.

קדימה צורן ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, ומתחם H נחשב לאחת מעתודות הקרקע האחרונות באזור המרכז שנותרו בבעלות פרטית מלאה. כעת, בשלב שלפני התכנון המפורט ולפני כניסת יזמים נוספים למתחם, המחירים עדיין אטרקטיביים במיוחד, חלון הזדמנויות ייחודי לרכישת נכס אסטרטגי בלב השרון לפני עליית הביקוש הצפויה

הקרקע אינה זמינה לבנייה