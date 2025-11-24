כיכר השבת
אירוע חריג בחולון: אוטובוס התנגש בחומת הבניין; עשרה נוסעים נפצעו

אירוע חריג התרחש היום בחולון כאשר אוטובוס התנגש בחומה  בעיר | 10 בני אדם נפצעו באורח קל, צוותי הרפואה מטפלים בהם במקום | כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית (בארץ)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה סניף חולון)

10 בני אדם נפצעו היום (שני) באורח קל לאחר שאוטובוס התנגש בחומה בפינת הרחובות שפרינצק וביל"ו בחולון. צוותי הרפואה מטפלים בהם במקום. כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית.

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב שפרינצק בחולון עקב דיווח על אוטובוס שהתנגש בבניין מגורים.

החובשים העניקו סיוע רפואי בזירה לגברת בת 62 שפונתה לבית החולים איכילוב במצב בינוני, ולילדה בת 12 שבשלב זה מצבה מוגדר קל כתוצאה מחרדה".

על פי ההודעה, כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית.

זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
בהודעה של דוברות מד"א נכתב: "בשעה 13:17 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על אוטובוס שהתנגש בחומה ברחוב ביל"ו בחולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לכ-10 פצועים במצב קל".

