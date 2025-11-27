אמיר זרח

המהפכה באסתטיקה: טבעי במקום מוגזם

ד"ר זרח הדגיש כי התפיסה המקובלת על רפואה אסתטית – כזו המדמיינת "לחיים מוגזמות ושפתיים ענקיות" – אינה רלוונטית עוד. לדבריו, הרפואה האסתטית עברה "קפיצה גדולה" הן באיכות החומרים והן בתוצאות, המכוונות כיום למראה טבעי ועדין. הוא פירט את שלוש המשפחות העיקריות של חומרים בהם משתמשים: פילרים (חומרי מילוי): הנפוץ ביותר הוא חומצה היאלורונית. חומרים אלו משמשים למילוי ועיצוב הפנים בצורה טבעית, כולל עיצוב עצמות הלחיים, קו הלסת ומילוי שפתיים. ביוסטימולטורים: חומרים אלה מעודדים את התאים לייצר באופן מחודש קולגן ואלסטין – חומרים חיוניים שהייצור שלהם יורד דרסטית החל מגיל 30. מטרתם לשמר את העור ברמת טונוס גבוהה, צעיר, רענן ובריא. רעלנים (בוטוקס): משפחת הבוטולונום טוקסין מרפה את השרירים באזורים עם תנועה וקמטים, ובכך מחליקה אותם.

מעטפת טיפול מקיפה ואישית במרפעת סקין

מרפאת "סקין" במודיעין נחשבת ל"שם דבר" ו"חתיכת מותג". ד"ר זרח הסביר כי הטיפול בקליניקה הוא משולב, ומחבר בין קוסמטיקה ואסתטיקה רפואית. הצוות כולל קוסמטיקאיות, טכנאיות מכשור (לטיפולי גלי רדיו, אולטרסאונד ועוד), רופאים אסתטיקאים (להזרקות) וכן רופא עור מומחה. שילוב זה מאפשר מתן מענה לכל בעיה – החל מבעיות אסתטיות כלליות ועד למקרים מורכבים יותר כמו פיגמנטציה, נימים, סרחי עור או רוזציאה.

תהליך הטיפול והאבחון: כאשר מטופלת (או מטופל) מגיעה למרפאה, היא עוברת "מסע לקוח" מובנה:

פגישת ייעוץ ראשונית עם יועצת יופי, כדי לשמוע מה מפריע למטופלת ולספק הסברים על פתרונות אפשריים.

פגישה עם הרופא (רופא אסתטי או רופא עור, לפי הצורך).

בניית תוכנית טיפול אישית משולבת, הכוללת אבחון נכון והמלצה על הפתרון המתאים ביותר (מכשור, מילוי, בוטוקס, ואף הפניה לניתוח במקרה הצורך).

דגש על המגזר החרדי: המרפאה מציעה מענה גם לנשים חרדיות המעדיפות טיפול על ידי רופאה, וזאת באמצעות צוות רופאות הקיים במקום.

הזהרות לציבור: בטיחות מעל הכל

ד"ר זרח נתן אזהרות חשובות לקהל הרחב, במיוחד לאור העובדה שמרכז "סקין" מטפל גם בנפגעים רבים של הזרקות לא מוצלחות הדורשות תיקון.

וודאו הסמכה: חובה לוודא שמי שמבצע את ההזרקות הוא

חובה לוודא שמי שמבצע את ההזרקות הוא רופא או רופא שיניים . בישראל, אסור לאחיות או קוסמטיקאיות לבצע הזרקות.

הכשרה מקצועית: יש לוודא שהרופא עבר הכשרה מספקת בתחום הטיפול המוצע (למשל, הזרקת בוטוקסין או חומצה היאלורונית), וניתן לבקש לראות תעודת הכשרה.

איכות החומרים: יש להיזהר מ"הזול שיכול לצאת היקר ביותר". יש לבחור רק בחומרים איכותיים ומאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי. חומרים זולים עלולים לגרום לסיבוכים, אלרגיות ונפיחויות מיותרות.

מרפאת סקין, שמאמינה בתוצאות טבעיות, משתמשת ברופאים שנבחרים בקפידה מתוך האקדמיה הגדולה ביותר בארץ להכשרה ברפואה אסתטית.

ד"ר זרח סיים את הראיון ואמר כי הלקוחה המגיעה למרפאה מקבלת "את כל המעטפת", בליווי אישי ובמקצועיות ללא פשרות, המשלבת את מיטב אנשי המקצוע והחומרים המאושרים.