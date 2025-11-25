החוק החדש; כך תוכלו למחוק חובות ולשקם לכם את החיים 

המציאות הכלכלית של השנים האחרונות הובילה ישראלים רבים - שכירים, עצמאים ובעלי עסקים - לנקודת שבירה שבה ההוצאות עולות בהרבה על ההכנסות. שילוב של עליית הריביות החדה, יוקר המחיה המאמיר והקושי הגובר לקבל אשראי, הפך את נטל החובות למשימה בלתי אפשרית עבור משפחות רבות.

עבור חלק גדול מהציבור, המונח "חדלות פירעון" הפך מאיום לפתרון; זהו לא רק מוצא אחרון, אלא כלי משפטי עוצמתי שמאפשר סוף־סוף לעצור את כדור השלג ולהתחיל לבנות מחדש יציבות כלכלית

מנכשלים — למשתקמים: המהפכה של החוק החדש

החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי משנה לחלוטין את הגישה המשפטית בישראל. אם בעבר החייב נתפס כמי שנכשל כלכלית, היום המחוקק שם את הדגש על שיקום והחזרת האדם למסלול חיים תקין.

מטרת ההליך היא כפולה: להסדיר את החובות בצורה הוגנת, ומצד שני — לעצור מיידית את ההליכים המשפטיים, העיקולים וההגבלות. התהליך מאפשר לקבוע תשלום חודשי ריאלי שניתן לעמוד בו, ובסופו של דבר — למחוק את יתרת החוב באמצעות צו הפטר. זהו כרטיס יציאה לחיים חדשים ללא משקולת על הצוואר.

איך זה עובד ולמה חשוב ליווי מקצועי?

השלבים בהליך ברורים: הגשת בקשה, קבלת צו לפתיחת הליכים, בדיקה כלכלית מקיפה, ובניית תכנית פירעון המותאמת אישית ליכולותיו של החייב. עם זאת, ההתנהלות מול כונס הנכסים והערכאות המשפטיות דורשת ידע, דיוק וניסיון. עורך דין המתמחה בתחום הוא קריטי כדי לקצר תהליכים, למנוע בירוקרטיה מיותרת, ולדאוג שתקבלו את מקסימום ההגנות שהחוק מאפשר — עד לקבלת ההפטר המיוחל.

בעידן שבו חובות כבדים מונעים ניהול שגרה בסיסית, זכרו: הליך חדלות פירעון אינו אות קלון. להפך — זוהי זכות חוקית שנועדה להעניק לכם הזדמנות אמיתית לשיקום.