תביעה דרמטית מטלטלת את שוק הקריפטו ואת בורסת בייננס: למעלה מ-300 קורבנות ובני משפחותיהם הקשורים למתקפות 7 באוקטובר בישראל הגישו תביעה נגד בייננס, מייסדה צ'אנגפנג "CZ" ז'או והמנהלת הבכירה גואנגיינג צ'ן.

התובעים מאשימים את בייננס ב"סיוע מודע" להעברת תשלומי קריפטו עבור חמאס, חזבאללה וארגוני טרור אחרים המוגדרים על ידי ארה"ב.

היקף הטענות והמודעות הפנימית התביעה, המשתרעת על פני 300 עמודים, טוענת כי פלטפורמת בייננס עיבדה למעלה ממיליארד דולר בעסקאות קריפטו הקשורות לארגוני טרור. נטען כי בייננס אפשרה למאות מיליוני דולרים לזרום לידי חמאס ובעלי בריתו עוד לפני המתקפות.

התביעה מעלה האשמות חמורות לפיהן בייננס "בנתה את עצמה בכוונה כמקלט לפעילות בלתי חוקית". כדי לחזק את טענותיהם, התובעים מציגים לכאורה תקשורת פנימית: קצין לשעבר לאיסור הלבנת הון, בבייננס כתב לכאורה "אנחנו רואים את הרע, אבל עוצמים 2 עיניים". קצין ציות ראשי לשעבר, סמואל לים, צוטט ב-2020 באומרו על משתמשים מסוימים, "הם כאן בשביל פשע".

גופי אכיפה אמריקאיים כמו משרד המשפטים ו-FinCEN טענו בעבר כי בייננס ידעה שזרועו הצבאית של חמאס, גדודי אל-קסאם, גייסה כספים באמצעות ביטקוין, אך החברה לא הגישה דוחות על פעילות חשודה כפי שנדרש בחוק.

התביעה מפרטת ארנקים ספציפיים שבהם השתמשו חמאס, חזבאללה, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ומשמרות המהפכה האיראניים, וטוענת כי החברה ידעה על קיום חשבונות אלה.