הצלב האדום עושה דרכו לנקודת חבירה עם כוח צה"ל, לאחר שמוקדם יותר היום (ג') הועבר לידיהם ארון של חטוף חלל אחד המוחזק ברצועה. זאת, לאחר שארגוני הטרור חמאס והג'יאהד האיסלמי הודיעו על שחרור גופה בודדת, והשאירו את ישראל במתח סביב גורלם של החללים הנותרים.

מעט לפני פרסום ההודעה של ארגוני הטרור, פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה חריפה, המביעה זעם על התנהלות חמאס: "ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם המיידית לידיה. מדובר בהפרה נוספת של ההסכם". ישראל דורשת את השבתם המיידית של שלושת החטופים החללים המוחזקים עדיין ברצועה. מחכים לשוב הביתה ברצועת עזה נותרו שלוש גופות של חללים: רס"ל רן גואילי, דרור אור וסונטיסק רינטאלק. הציבור בישראל ממתין בנשימה עצורה למסירתם לידי המשפחות. אם חלל חטוף יזוהה שאכן הוחזר - ישארו 2 גופות חללים בלבד בשטח רצות עזה

רס"ל רן גואילי: לוחם יס"מ נגב, שנפל בקרב בקיבוץ עלומים. רן, שהיה בחופשת מחלה לקראת ניתוח, לא היסס לרגע עם תחילת המתקפה – עלה על מדים, חזר לקיבוץ, ונלחם בעוז ובחירוף נפש מול עשרות מחבלים. הוא חיסל רבים מהם ובכך הציל חיים של תושבים רבים, לפני שגופתו נחטפה לעזה.

דרור אור: נרצח יחד עם רעייתו יונת בקיבוץ בארי. בני הזוג, שהסתגרו בממ"ד בעוד ביתם בוער, הצילו את חיי ילדיהם, נועם ועלמה, כששלפו אותם מהחלון – רגע לפני ששניהם נתפסו ונרצחו. הילדים נחטפו, שרדו 50 יום בשבי וחזרו במסגרת העסקה הראשונה.

סונטיסק רינטאלק: אזרח תאילנד שנחטף מקיבוץ בארי בעת שעבד במטעים סמוכים. הוא נרצח ב-7 באוקטובר ומשפחתו התבשרה על הירצחו רק במאי 2024.

הדרמה סביב מסירת הגופות הדחופה ממחישה את הציניות והאכזריות של ארגוני הטרור, המשתמשים גם בחללים כקלף מיקוח מול ישראל.