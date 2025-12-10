חנוכייה שהושארה דולקת בלילה גרמה לשריפת ענק בדירת מגורים באשקלון שבדרום הארץ. כך עולה מחקירה ראשונית של צוות חוקרי שריפות בכבאות והצלה לישראל.
השריפה פרצה הבוקר (ראשון), בדירת המגורים ברחוב קונדיטון שבאשקלון. צוותי כבאות והצלה מהתחנה האזורית המקומית הוזנקו הבוקר לזירה, אחרי שהתקבל דיווח על שריפה במקום.
עם הגעת הלוחמים למקום, זוהו להבות ועשן כבד היוצאים מדירה בבניין. לוחמי האש פרצו אל תוך הדירה ופעלו במהירות לחילוץ חמישה בני משפחה ששהו בתוכה.
בנוסף, מהדירה הסמוכה חולצו ארבעה דיירים נוספים, בעקבות עשן רב שהתפשט בחדר המדרגות.
במקביל לפעולות החילוץ, פעלו הצוותים לכיבוי מוקד השריפה, לבלימת התפשטות האש ולביצוע פעולות אוורור לשחרור העשן מהמבנה.
בתיעודים מהדירה, נראה ההרס הרב שגרמה השריפה. זו השחיתה חפצים רבים וצבעה את הקירות שחור. הנזק הכלכלי רב.
כאמור, לאחר חקירת הזירה נקבע כי השריפה פרצה בעקבות חנוכייה שהושארה דולקת.
בכבאות והצלה לישראל שבים ומדגישים: יש להקפיד על כללי זהירות בעת הדלקת נרות וחנוכיות, להימנע מהשארתם ללא השגחה, ולהרחיקם מחומרים דליקים.
0 תגובות