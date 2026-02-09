כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה | הגשם חוזר ברביעי

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה | ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ (מזג האוויר)

לוחם צה"ל בטול כרם (צילום: אורן כהן/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית וגבוהה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, מעונן חלקית. גשם מקומי ירד בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-18

תל אביב: 14-22

באר שבע: 13-23

חיפה: 15-20

טבריה: 15-22

צפת: 12-17

אילת: 23-27

