לוחם צה"ל בטול כרם ( צילום: אורן כהן/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית וגבוהה.