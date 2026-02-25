כיכר השבת
התחזית: גשם בצפון הארץ ושלג בחרמון | בשבת: קר מהרגיל לעונה

לפי תחזית מזג האוויר,  בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה | בשבת: הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

(צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

הלילה: לאחר חצות בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם לפרקים.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מידי פעם, בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי קל. בחרמון ירד שלג. ינשבו רוחות מערביות ערות. מהצהרים במרכז הארץ הגשם יתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהרים במרכז הארץ ובצפון הנגב עדיין צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית והטמפרטורות עדין יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-14

תל אביב: 12-17

באר שבע: 8-19

חיפה: 12-17

טבריה: 11-18

צפת: 8-12

אילת: 13-23

