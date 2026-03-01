מזג האוויר: טמפרטורות נמוכות לעונה | ומה התחזית לחג פורים?

מטוס קרב בדרך לאיראן ( צילום: נתי שוחט/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הדרומי יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל