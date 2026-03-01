מזג האוויר: טמפרטורות נמוכות לעונה | ומה התחזית לחג פורים?

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הדרומי יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל
על פי התחזית, מחר יום שני, תענית אסתר, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
ביום שלישי, חג הפורים, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
ביום רביעי, שושן פורים, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 4-12
תל אביב: 9-15
באר שבע: 5-15
חיפה: 10-15
טבריה: 6-17
צפת: 3-4
אילת: 13-22
