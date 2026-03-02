מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: לרוב בהיר.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, חג הפורים, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
ביום רביעי, שושן פורים, מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ שיתפשטו בהדרגה למרכז.
ביום חמישי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ומרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 4-14
תל אביב: 9-18
באר שבע: 5-18
חיפה: 10-17
טבריה: 8-17
צפת: 5-12
אילת: 13-22
