פורים במאה שערים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: לרוב בהיר.