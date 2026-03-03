התחזית ליום פורים: התחממות ללא גשם שיחזור בשושן פורים

מזג האוויר היום (שלישי), חג הפורים, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, שושן פורים, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 5-15
תל אביב: 7-19
באר שבע: 6-19
חיפה: 12-20
טבריה: 8-20
צפת: 6-14
אילת: 13-23
