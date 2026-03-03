התחזית ליום פורים: התחממות ללא גשם שיחזור בשושן פורים

מגילה במרחב המוגן, אמש ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי), חג הפורים, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.