התחזית: קר מהרגיל וגשם מקומי | בהמשך השבוע: שרב ברוב הארץ

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות יהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.

ביום רביעי, מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-20

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 18-29