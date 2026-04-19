מזג האוויר

מהפך במזג האוויר: גשם בצפון וצניחה בטמפרטורות | התחזית המלאה

חילת שבוע קרה מהרגיל עם גשם בצפון; בהמשך שינוי מגמה והתחממות הדרגתית | התחזית המלאה לימים הקרובים  (מזג האוויר)

הכנרת בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22

