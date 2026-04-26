כיכר השבת
מהחום לברד ושיטפונות

אובך, ערפל וסופות רעמים: השיגעון של מזג האוויר החל | התחזית המלאה

חשש כבד משיטפונות בזק בבקעה ובמדבר יהודה: מזג האוויר ההפכפך יביא עמו מחר סופות רעמים וברד, לאחר לילה של ערפל כבד במישור החוף | הטמפרטורות ירדו בחדות ויהיו נמוכות מהרגיל • כל הפרטים על סערת הגשם המקומית  (מזג האוויר)

הצפות במדבר יהודה (צילום: יוסי זמיר/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות אחה"צ הרוחות בנגב יתחזקו, וייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר במזרח הארץ.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. ייתכנו הגבלות ראות לאורך מישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב עקב אד כבד עד ערפל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד לנגב ובערבה, מלווים בסופות רעמים יחידות ואף בברד.

אחה"צ קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, מזרח הנגב, צפון הערבה ואף בבקעת הירדן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת ערב הגשמים ייפסקו.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון מזרח הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-25

תל אביב: 17-25

באר שבע: 16-25

חיפה: 17-28

טבריה: 18-30

צפת: 14-25

אילת: 22-33

התחזיתמזג האוויר

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

