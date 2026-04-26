מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות אחה"צ הרוחות בנגב יתחזקו, וייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר במזרח הארץ.
הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. ייתכנו הגבלות ראות לאורך מישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב עקב אד כבד עד ערפל.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד לנגב ובערבה, מלווים בסופות רעמים יחידות ואף בברד.
אחה"צ קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, מזרח הנגב, צפון הערבה ואף בבקעת הירדן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת ערב הגשמים ייפסקו.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון מזרח הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-25
תל אביב: 17-25
באר שבע: 16-25
חיפה: 17-28
טבריה: 18-30
צפת: 14-25
אילת: 22-33
