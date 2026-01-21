מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הלילה: מעונן. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ ובהרים.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן בדרך כלל. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות. ייתכן אובך וגשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

ביום שישי, מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. ייתכן גשם מקומי. ביום שבת קודש, מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.ייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 3-10

תל אביב: 6-16

באר שבע: 5-14

חיפה: 8-13

טבריה: 6-13

צפת: 3-8

אילת: 11-22