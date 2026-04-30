התחזית המלאה

מקיצוניות לקיצוניות: שבת חמה מהרגיל - ומהפך חורפי ביום ראשון

אחרי סוף שבוע נעים וחמים, מזג האוויר משנה את פניו: בשבת קודש תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל, אך כבר בראשון החורף חוזר עם ירידה חדה, גשמים בצפון, רוחות חזקות ושלג בחרמון • כל הפרטים  (מזג האוויר)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, ויהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום ראשון, מעונן חלקית עד מעונן. ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות חזקות. בדרום הארץ יתכן אובך. משעות הערב יתכן שלג בחרמון.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-21

תל אביב: 16-21

באר שבע: 13-25

חיפה: 15-21

טבריה: 16-25

צפת: 13-20

אילת: 20-29

