מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר. בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות בשל אד.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-22
תל אביב: 14-21
באר שבע: 12-24
חיפה: 15-21
טבריה: 13-29
צפת: 8-23
אילת: 19-30
