מזג האוויר

אחרי הקרירות - השמש חוזרת: התחזית המלאה לסוף השבוע ולשבת קודש

מגמת ההתחממות מתחילה: היום עדיין יהיה קריר יחסית, אך בסוף השבוע הטמפרטורות יטפסו ויהיו גבוהות מהרגיל • שימו לב: רוחות ערות בקו החוף בשעות הצהריים ואזהרת ראות הלילה בדרום • התחזית המלאה לימים הקרובים ולשבת קודש (מזג האוויר)

שמש חורפית | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

היום (חמישי) יהיה  מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר. בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות בשל אד.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-22

תל אביב: 14-21

באר שבע: 12-24

חיפה: 15-21

טבריה: 13-29

צפת: 8-23

אילת: 19-30

