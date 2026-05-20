מזג אוויר הפכפך: גשם וקריר בערב החג, התחממות בשבת קודש

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, ערב חג שבועות, יהיה מעונן חלקית עם ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי , ברובו קל.

ביום שישי, חג שבועות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

וביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-22

תל אביב: 19-23

באר שבע: 18-29

חיפה: 18-22

טבריה: 18-25

צפת: 13-20

אילת: 25-36