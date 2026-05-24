כיכר השבת
מזג האוויר

הקלה בהרים: ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר קריר מהרגיל לעונה • מתי החום חוזר?

הקלה זמנית בעומס החום: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. ממחר המגמה מתהפכת: עלייה קלה והדרגתית במעלות החום שתימשך גם ביום שלישי • התחזית המלאה בפנים (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: ויסאם השלמון/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.

ביום שלישי, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-23

תל אביב: 18-23

באר שבע: 16-28

חיפה: 15-23

טבריה: 17-27

צפת: 13-22

אילת: 23-34

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר