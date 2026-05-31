מזג אוויר רגיל לעונה? לא בדיוק: איפה צפוי לרדת היום גשם?

השבוע נפתח עם עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, אך בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ | בלילה צפוי אד בדרום, ומה מחכה לנו בימים שני ושלישי?  (מזג האוויר)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בדרום מישור החוף וצפון הנגב יתכן אד.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-28

תל אביב: 20-25

באר שבע: 18-30

חיפה: 18-24

טבריה: 19-32

צפת: 15-26

אילת: 25-38

