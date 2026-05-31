מזג אוויר רגיל לעונה? לא בדיוק: איפה צפוי לרדת היום גשם?

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בדרום מישור החוף וצפון הנגב יתכן אד.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 16-28
תל אביב: 20-25
באר שבע: 18-30
חיפה: 18-24
טבריה: 19-32
צפת: 15-26
אילת: 25-38
