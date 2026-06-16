המהפך הקטן של השבוע: כך ייראה מזג האוויר ביומיים הקרובים

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 17-28
תל אביב: 21-28
באר שבע: 19-30
חיפה: 20-27
טבריה: 20-31
צפת: 16-25
אילת: 28-39
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