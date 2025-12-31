המשטרה החלה לבצע פעולות חקירה בעקבות טענתו של אלי פלדשטיין, ולפיה נאמר לו בידי ראש הסגל של נתניהו כי לאחרון יש יכולת "לכבות" את חקירת פרשת הבילד. כך לפי הדיווח של משה שטיינמץ הערב (רביעי) בערוץ I24NEWS.

הכוונה לדברים שסיפר אלי פלדשטיין בתחילת הריאיון שהעניק לעמרי אסנהיים בכאן 11 ופורסם בשבוע שעבר בשלושה חלקים.

פלדשטיין טען כי כחודש לפני מעצרו פגש אותו בחניון הקריה בתל אביב ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן, והציג בפניו רשימת שמות תוך ששואל אותו אם מכיר את אחד מהם.

בין השמות הופיע שמו של ארי רוזנפלד, שנעצר בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פלדשטיין השיב לברוורמן, לפי טענת פלדשטיין, כי לא מכיר את השמות. באותה פגישה אמר לו ברוורמן לכאורה, כך טוען פלדשטיין, כי ביכולתו לכבות את החקירה.

יצויין כי בעת חקירתו, כך דווח הערב, סיפר פלדשטיין לחוקריו על הפגישה הלילית אולם לא חשף את שמו של מי שאיתו נפגש. רק בריאיון הפומבי גילה שהיה זה לטענתו ברוורמן. כאמור במערכת אכיפת החוק שמעו את הדברים והחלו לבצע פעולות חקירה כדי לבדוק את גרסתו של פלדשטיין.

בתוך כך, העיתונאי אבישי גרינצייג חשף הערב בערוץ I24NEWS התכתבויות נוספות בין פלדשטיין לישראל איינהורן, מהן עולה כי פלדשטיין התבקש למחוק את כל ההודעות ביניהם.

לפי הדיווח, ב-25 בספטמבר 2024 כתב איינהורן לפלדשטיין: "אתה עם החסיד?" כשכוונתו ליונתן אוריך. כשפלדשטיין השיב בשלילה, ביקש ממנו איינהורן: "תמחק את הצ'אט". פלדשטיין לא ביצע זאת אבל הפעיל את ההגדרה שבה הודעות נמחקות אוטומטית אחרי 24 שעות.