כיכר השבת
חשף את השם

הייתה פגישה לילית בחניון? החלה חקירה בעקבות הריאיון של פלדשטיין

טענתו של פלדשטיין על פגישה לילית שהתקיימה לכאורה בחניון הקריה בינו ובין ראש הסגל של נתניהו, ובה נאמר לו כי ישנה יכולת "לכבות" חקירה מתנהלת - הובילה לפעולות חקירה חדשות במשטרה (משפט)

(צילום: Jonathan Shaul/Flash90)

המשטרה החלה לבצע פעולות חקירה בעקבות טענתו של אלי פלדשטיין, ולפיה נאמר לו בידי ראש הסגל של נתניהו כי לאחרון יש יכולת "לכבות" את חקירת פרשת הבילד. כך לפי הדיווח של משה שטיינמץ הערב (רביעי) בערוץ I24NEWS.

הכוונה לדברים שסיפר אלי פלדשטיין בתחילת הריאיון שהעניק לעמרי אסנהיים בכאן 11 ופורסם בשבוע שעבר בשלושה חלקים.

פלדשטיין טען כי כחודש לפני מעצרו פגש אותו בחניון הקריה בתל אביב ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן, והציג בפניו רשימת שמות תוך ששואל אותו אם מכיר את אחד מהם.

בין השמות הופיע שמו של ארי רוזנפלד, שנעצר בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פלדשטיין השיב לברוורמן, לפי טענת פלדשטיין, כי לא מכיר את השמות. באותה פגישה אמר לו ברוורמן לכאורה, כך טוען פלדשטיין, כי ביכולתו לכבות את החקירה.

יצויין כי בעת חקירתו, כך דווח הערב, סיפר פלדשטיין לחוקריו על הפגישה הלילית אולם לא חשף את שמו של מי שאיתו נפגש. רק בריאיון הפומבי גילה שהיה זה לטענתו ברוורמן. כאמור במערכת אכיפת החוק שמעו את הדברים והחלו לבצע פעולות חקירה כדי לבדוק את גרסתו של פלדשטיין.

בתוך כך, העיתונאי אבישי גרינצייג חשף הערב בערוץ I24NEWS התכתבויות נוספות בין פלדשטיין לישראל איינהורן, מהן עולה כי פלדשטיין התבקש למחוק את כל ההודעות ביניהם.

לפי הדיווח, ב-25 בספטמבר 2024 כתב איינהורן לפלדשטיין: "אתה עם החסיד?" כשכוונתו ליונתן אוריך. כשפלדשטיין השיב בשלילה, ביקש ממנו איינהורן: "תמחק את הצ'אט". פלדשטיין לא ביצע זאת אבל הפעיל את ההגדרה שבה הודעות נמחקות אוטומטית אחרי 24 שעות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר