"צעד דרקוני": זה מה ששמו השוטרים על רגלו של המתיישב הקטין

עליית מדרגה בשימוש בכלים מנהליים ביהודה ושומרון: אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, חתם לראשונה על צו איזוק אלקטרוני מנהלי כנגד מתיישב קטין. הצו מהווה תקדים בשימוש באמצעי טכנולוגי למעקב תחת סמכות אלוף הפיקוד.

הקטין נלקח היום בשעות הצהרים מביתו שבשומרון בידי כוחות שב"כ וימ"ר ש"י לתחנת המשטרה, שם התקינו לו אזיק אלקטרוני על רגלו, והוגש לו צו האוסר עליו לצאת מהיישוב. האזיק ישדר בכל שעות היממה את מיקומו של הקטין.

בארגון חוננו אשר מייצג את הקטין הודיעו כי יעררו כנגד הצו החריג. עורכי הדין משה פולסקי ונתי רום, המייצגים את הצעיר מטעם ארגון חוננו, תקפו בחריפות את ההחלטה. לדברי עו"ד משה פולסקי, "מדובר בצעד דרקוני ובלתי דמוקרטי המזכיר התנהלות של משטרים אפלים בהם המשטר עוקב אחר האזרחים".

"אכן יש משהו בדברי השופט לשעבר אהרון ברק, מדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה, אבל לא בגלל הרפורמה אלא בגלל הפגיעה החמורה בזכויות אדם, מעקב אחר אדם ופגיעה בפרטיותו. סין יכולה ללמוד מהתנהלות השב"כ", הוסיף עורך הדין.

נוסעים ברכבת הקלה בירושלים? לא יתקיים שירות ברכבות הבאות בני סולומון | 20:07

במשפחתו של הקטין הגיבו גם הם לצו ואמרו: "ציפינו שראש השב"כ החדש ישנה את התפיסה שיהודי זה אוהב ולא אויב. אנחנו מצפים ממנו להילחם רק באויבים ולפרק את המחלקה הרודפת יהודים".