לקראת הסערה המתקרבת, השירות המטאורולוגי פרסם היום (שני) אזהרה "אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה וביום שלישי עד שעות אחר הצהרים. הרוחות העזות ביותר, עד 110 קמ"ש, ינשבו באזור החוף.

בשל כמויות המשקעים הגבוהות בהרי יהודה והשומרון, צפויים שיטפונות משמעותיים בנחלי ים המלח ומדבר יהודה כבר מהחצי השני של הלילה שבין שני לשלישי ועד שלישי בערב, ואף הצפות ושיטפונות בבקעת הירדן, בהרי ירושלים, בשומרון ובגליל התחתון. בנוסף יש צפי לשיטפונות בנחלים שורק, לכיש, שיקמה ובשור ויובליהם עקב הגשם הרב בשפלת יהודה ובהרי ירושלים.

הצפות צפויות משלישי לפנות בוקר ועד צהרים גם מערבה יותר באזור לכיש ועד אשדוד ואשקלון בשל כמויות ועצומות הגשמים החזקות. עוד קודם לגשמים צפויים גם אובך והגבלות ראות בנגב המרכזי והצפוני בשל הרוחות העזות שינשבו. שלג כבד צפוי בחרמון, אך הפעם צפויה היערמות של מספר ס"מ גם בצפון הגולן ואולי מעט גם בהר מירון.

רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות מזג האוויר הסוער שצפוי היום ומחר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר. הרשות המליצה לציבור להתעדכן מראש מול חברות התעופה לגבי מועדי הטיסות ולעקוב אחר עדכונים שוטפים באתר רשות שדות התעופה וברשתות החברתיות.

באיגוד ערים כינרת הודיעו כי עקב מזג האוויר הסוער שצפוי בשל הסערה שתחל הערב, ותכלול רוחות ומשבים במהירות 70 קמ"ש, ייסגרו מחר חניוני וחופי האיגוד, משעה 07:00 ועד 19:00. הציבור התבקש שלא להגיע לחופים.