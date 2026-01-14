ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע היום (ד׳) על מינויו של נ' לתפקיד סגן ראש השב״כ.

המינוי אושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויכנס לתוקף בחודש הקרוב.

נ׳ שימש בתפקידו האחרון בשב״כ כראש חטיבה במרחב הדרום, בראש חטיבת הסיכול שאחראית על רצועת עזה, תחת ראש מרחב הדרום דאז, מאיר בן שבת. הוא פרש מהשירות בשב״כ בשנת 2018 לאחר שסיים את תפקידו כראש חטיבת עזה.

תפקיד ראש חטיבה בשב״כ מקביל בדרגתו לתת-אלוף, בדומה למפקד אוגדה צבאית. עם זאת, נ׳ לא שימש בשום תפקיד ראש אגף, המקביל לדרגת אלוף, ולכן מינויו למספר 2 בארגון לאחר כ-8 שנים בתפקידים מחוץ לשירות מהווה קפיצה משמעותית בהיררכיה.

נ׳ יחליף בתפקיד את סגן ראש השירות הנוכחי ש׳, אשר יסיים את תפקידו, לאחר 30 שנות שירות בארגון.

ראש השב״כ הודה לש׳ על נכונותו לשמש כסגנו בתקופה חשובה זו ושירותו המשמעותי לביטחון מדינת ישראל.