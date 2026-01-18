לא נתפס כמה צער: ירדן ביבס, היחיד ששרד את השבי הנורא של חמאס - מבני משפחתו, פרסם לפני שעה קלה (ראשון) פוסט מצמרר ברשתות החברתיות.

הפוסט נכתב לרגל יום ההולדת של בנו כפיר, שנחטף על ידי רוצחי חמאס לעזה כשהוא פעוט בן תשעה חודשים, תמונה שזעזעה את כל העולם ולימדה על האכזריות של חמאס.

כפיר היה אמור לחגוג היום את יום הולדתו השלישי, ואביו ירדן כתב לו: "כפיר אהוב שלי, הספקת להתפנות מהבית בגלל סבב בעזה כמה חודשים אחרי שנולדת".

"הספקת", כתב האב הנרגש: "לטעום אוכל מוצק, התחלת לזחול והספקת לחגוג לאח שלך יום הולדת 4. לא הספקת לחגוג יום הולדת שנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3?"