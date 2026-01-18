כיכר השבת
ביום הולדתו השלישי

מצמרר | ירדן ביבס כותב לבנו התינוק שנרצח: "מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר"

"אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי! אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן", כתב ירדן ביבס, אביו של כפיר ביבס הי"ד, שנרצח בשבי על ידי רוצחי חמאס (חדשות בארץ)

ירדן עם בנו כפיר הי"ד (צילום: מתוך אינסטגרם)

לא נתפס כמה צער: ירדן ביבס, היחיד ששרד את השבי הנורא של חמאס - מבני משפחתו, פרסם לפני שעה קלה (ראשון) פוסט מצמרר ברשתות החברתיות.

הפוסט נכתב לרגל יום ההולדת של בנו כפיר, שנחטף על ידי רוצחי חמאס לעזה כשהוא פעוט בן תשעה חודשים, תמונה שזעזעה את כל העולם ולימדה על האכזריות של חמאס.

כפיר היה אמור לחגוג היום את יום הולדתו השלישי, ואביו ירדן כתב לו: "כפיר אהוב שלי, הספקת להתפנות מהבית בגלל סבב בעזה כמה חודשים אחרי שנולדת".

"הספקת", כתב האב הנרגש: "לטעום אוכל מוצק, התחלת לזחול והספקת לחגוג לאח שלך יום הולדת 4. לא הספקת לחגוג יום הולדת שנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3?"

הפוסט המצמרר של ירדן

"כפיר", כתב האב: "אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי! אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן. אני בטוח שאמא עושה לך את היום הולדת הכי טוב ושמח שאפשר בדיוק כמו שהיא יודעת. אני אוהב אותך הכי בעולם תמיד בעולם".

קורע לב!
שוש
3
אני התפללתי כל הזמן שיחזרו בחיים. אבל נחתמה גזרה מלמעלה הם היו כבר מתים. השם יתברך יקום דמם ת.נ.צ.ב.ה. לא נשכח ולא נסלח הנקמה בוא תבוא.
רונן
2
הוא צריך לזכור להגיד תודה לשמאלנים שהביאו מהסכם אוסלו ועוד קודם לכן את התוצאה הזאת וככה ממשיכים עד היום הלאה רצו להפסיק מלחמה הפריעו להשמיד את החמאס וככה ממשיכים גם היום. כשרצחו את משחת פוגל תינוקים הם המשיכו הלאה בשיטתם ואז רצחו גם לא ביהודה ושומרון. עצוב מאוד שיש כאלו כאן שבלעדיהם יכלו למנוע לפחות
חן
1
נשרף הלב - והמבין יבין - אמן ימותו - כל המחבלים - רוצחי היהודים.
אוראל זר

