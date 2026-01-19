לאחר שהמשטרה הגישה אתמול (ראשון) ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד על החלטת השופט מנחם מזרחי לדחות את בקשתה להרחיק מלשכת רה"מ את ראש הסגל צחי ברוורמן ואת היועץ יונתן אוריך, בית המשפט המחוזי הפך את החלטת מזרחי.

השופט יעקב שפסר כתב בניגוד למזרחי כי קיימים חיזוקים לגרסת דוברו של נתניהו לשעבר אלי פלדשטיין בנוגע לפגישה הלילית בחניון עם ברוורמן. "עיון בחומרי החקירה מלמד לא רק על קיומן של אמרותיו של אלי פלדשטיין, אלא על חיזוקים להן, הן מדבריו שלו ומהנתונים שהמציא, הן מחומרים נוספים המצויים בתיק", כתב.

על פי החלטת בית המשפט, ברוורמן יורחק מלשכת רה״מ עד ה-26.1.

ברוורמן נחקר כחשוד בשיבוש מהלכי חקירה במסגרת הפרשה, ובשחרורו נקבעו התנאים המגבילים. אוריך טרם נחקר בעניין, אך צפוי להיחקר בהמשך.

ביום חמישי, דחה השופט מזרחי את בקשת המשטרה להרחיק מלשכת רה"מ את ברוורמן, מנצור ואוריך. השופט קבע כי אין "הצדקה ראייתית או עניינית, מידתית ותכליתית" לקבל את בקשת המשטרה. בין היתר הוא הטיל ספק בעצם קיומה של הפגישה בחניון של הקריה שבה לטענת פלדשטיין אמר לו ברוורמן שיש חקירה שהוא "יכול לכבות".

הוא אף מתח ביקורת על המשטרה כי זימנה לחקירה את המעורבים - על סמך גרסתו של פלדשטיין בריאיון - במקום לזמנו לחקירה, לבדוק את גרסתו ורק לאחר מכן לזמן את ברוורמן ומנצור.

לצד זאת, הוא הטיל עיכוב ביצוע על ההחלטה שלו למשך 72 שעות - כדי לאפשר למשטרה לערער, כפי שהיא אכן עשתה בסופו של דבר.